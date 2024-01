Baum blockierte Bahn: RB54 fährt aber wieder

Balve/Menden/Neuenrade Die Deutsche Bahn meldete am Montagmorgen einen Sturmschaden im Hönnetal. Was waren die Folgen?

Der Bahnverkehr im Hönnetal ist am Montagmorgen im Berufsverkehr eingeschränkt. Auf Anfrage der Westfalenpost erklärte ein Bahnsprecher in Düsseldorf, ein Baum sei sturmbedingt auf die Strecke gefallen. Die Störung in Binolen sei um 5.30 Uhr gemeldet worden. Der Baum sei bereits neun Uhr beseitigt worden. Die Beeinträchtigungen des Zugverkehrs zwischen Neuenrade, Balve und Menden würden sich schnell auflösen, sagte der Sprecher. Von weiteren Sturmschäden in Nordrhein-Westfalen war ihm zunächst nichts bekannt.

