Baustelle Deilinghofen: Staus im Hönnetal

Balve/Hemer/Menden Die Hönnetalstraße in Hemer wird erneuert. Die Folgen sind vor allem im Berufsverkehr zu spüren.

Autofahrer brauchen im Städtedreieck Balve, Hemer und Menden dieser Tage starke Nerven. Grund dafür ist eine Baustelle im Hemeraner Ortsteil Deilinghofen. Betroffen ist vor allem der Berufsverkehr.

Vor kurzem hat der Straßenausbau der Ortsdurchfahrt Deilinghofen (L 682) von der Straße Auf dem Hohenstein bis zur Europastraße begonnen. Das geht aus einer Mitteilung der Stadt Hemer hervor. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Mitte 2024. Die Kosten für die gesamte 1,5 Kilometer lange Baumaßnahme liegen bei rund 1,6 Millionen Euro. Die Stadt Hemer handelt im Auftrag des Landesbetriebs Straßen NRW. Vor Ort ist das Unternehmen Rudolf Hilgenroth GmbH & Co. KG aus Sundern im Einsatz.

Der erste Bauabschnitt reicht vom Abzweig Europastraße bis zum Apricker Weg. Das Baufeld wird komplett gesperrt, eine Umleitung ist via Europastraße ab Nieringser Weg ausgeschildert. Befahrbar bleibt die Hönnetalstraße während der Arbeiten im ersten Bauabschnitt bis zur Einmündung Apricker Weg. Was wird gemacht?

Asphaltschichten werden abgetragen und zusammen mit den Entwässerungseinrichtungen am Fahrbahnrand erneuert. Die Bordsteine, der Gehweg und die Straßenbeleuchtung werden dabei punktuell erneuert, und zwar an den Bushaltestellen und den Fahrbahnquerungen. Im zentralen Bereich zwischen dem Martin-Luther-Haus und dem Friedhof wird außerdem ein städtischer Kanal erneuert.

Zu beachten ist, dass mit der Baumaßnahme zunächst umfangreiche Einschränkungen verbunden sein werden:

So erfolgt der Ausbau der Hönnetalstraße in fünf zum Teil parallel verlaufenden Bauabschnitten größtenteils unter Vollsperrung. Der Durchgangsverkehr wird in dieser Zeit über die Europastraße umgeleitet. Ausschließlich in den äußeren Bauabschnitten fließt der Verkehr einspurig - geregelt per Baustellenampel. Anliegerverkehr und öffentlicher Nahverkehr werden eingeschränkt möglich sein. Die Arbeiten haben mit der Erneuerung eines Entwässerungskanals begonnen. Der Einbau der Asphaltdeckschicht auf der L 682 wird unter Vollsperrung an Wochenenden erfolgen.

Der barrierefreie Ausbau der Haltestellen erfolgt mit Fördergeldern des Zweckverbandes Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL).

„Der Einsatz von Rettungsfahrzeugen, Polizei und Feuerwehr ist selbstverständlich jederzeit gewährleistet“, heißt es.

Alle am Bau Beteiligten seien bestrebt, Behinderungen für Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich zu halten. Beeinträchtigungen im Rahmen dieser umfangreichen Straßen- und Tiefbaumaßnahme seien aber unvermeidlich, heißt es. Ansprechpartner bei der Stadt Hemer: Volker Block und Tobias Fälker (02372-551-328 oder -337; v.block@hemer.de; t.faelker@hemer.de.

