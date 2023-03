Polizei Baustelle in der Helle: Der Ärger begann am frühen Morgen

Balve/Helle. Als Bauarbeiter zu einer Baustelle in der Helle kamen, erkannten sie zwei Bagger nicht wieder. Was dahinter steckt.

In der Nacht zum Dienstag haben sich Unbekannte an zwei Baggern in der Helle zu schaffen gemacht. Die Fahrzeuge stand nach Angaben der Polizei von Mittwoch auf einer Baustelle. Als der erste Mitarbeiter am Morgen ankam, stellte er fest, dass Kabel durchschnitten und diverse Fahrzeugteile, darunter Rundumleuchten und Rückfahrscheinwerfer, sowie mehrere LED-Arbeitsleuchten gestohlen wurden.

