Baustellen-Paradies B 515: Am Montag wieder Staus

Straßen NRW beseitigt Flut-Schäden an der B 515 in Volkringhausen bei Balve.

Binolen. Und noch ‘ne Baustelle. Am Montag, 6. September, sind auf der B 515 Staus zu erwarten. Warum?

An der B 515 in Balve werden am Montag, 6. September, zwischen der K 29 (Horster Straße) und der L 682 (Hönnetalstraße) verkehrsgefährdende Bäume gefällt. Der Verkehr wird während der Arbeiten halbseitig an der Einsatzstelle vorbeigeführt; das wird per Ampel geregelt. Staus sind möglich. Die Arbeiten erledigt die Straßenmeisterei Iserlohn. Die Straßenmeisterei gehört zum Landesbetrieb Straßen NRW.

In den vergangenen Wochen gab es bereits zwei Baustellen. Beide waren Folge des Jahrhunderthochwassers vom 14. Juli. In Volkringhausen musste eine Stützwand zur Hönne erneuert werden. In Binolen war ein Hang in Richtung Bundesstraße abgerutscht. Beide Maßnahmen waren mit Verkehrsbehinderungen verbunden.

