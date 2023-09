Beckum: Ärger nach dem Brötchen-Kauf

Beckum. Mal kurz zum Brötchenholen zum Bäcker in Beckum: Danach begann der Ärger.

Eine Unfallflucht in Beckum vermeldet die Polizei. Was ist passiert?

Am Mittwochmorgen um 7.20 Uhr parkte laut Polizei ein Toyotafahrer seinen schwarzen Avensis in einer Parkbucht vor Grotes Bäckereifiliale an der Arnsberger Straße (B 229). Nachdem er seine Brötchen gekauft hatte, bemerkte er einen abgefahrenen linken Außenspiegel an seinem Pkw. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Menden unter 02373-90990 oder beim Bezirksdienst Balve unter 02375-2275 zu melden.

