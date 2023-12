Beckum: Enttäuschung, Überraschung und Vorfreude

Wintermarkt in Beckum: Der Förderverein hat mehr Volk erwartet.

Beckum Der Wintermarkt in Beckums Kita lockte weniger Publikum als erwartet. Es gab aber auch Lichtblicke. Was lief, was kommt.

Benni Scholz war enttäuscht. Der Vorsitzende des Fördervereins „Bärenstark“ der Kita St. Antonius in Beckum hatte beim Wintermarkt im Integrationszentrum mit mehr Andrang gerechnet. Es sei doch eine Veranstaltung gewesen, die sich längst nicht nur an Kinder und Eltern, sondern ans ganze Dorf gerichtet habe. Jedenfalls steckte viel Engagement in dem kleinen Event, der Geld für den Kindergarten bringen sollte. Immerhin zeigte sich Benni Scholz zufrieden mit den Losverkäufen für eine Tombola: „Das war ein Erfolg.“

Die Verlosung war mit attraktiven Preisen bestückt. Etliche Gewinne warten in der Kita an de Nikolausstraße noch darauf, abgeholt zu werden. Das gilt für die Losnummern 807, 103, 939, 840, 979, 148, 62, 340, 924, 992, 301, 274, 176, 212, 208, 179, 997, 147, 341, 880, 946, 256, 269, 849, 966 und 957.

Attraktives Programm mit Kinder-Darbietungen, handgemachter Deko und Gaumenfreunden zum Trotz: Benni Scholz hat bereits gemeinsam mit Ortsvorsteher Georg Wortmann darüber nachgedacht, warum das Interesse im Dorf verhalten. Unterm Strich ging es um Nachwirkungen einer langen Corona-Pause, aber auch um parallele Veranstaltungen.

Benni Scholz und Georg Wortmann blicken unterdessen nach vorn. Beim Patronatsfest der Gemeinde St. Nikolaus am Samstag, 9. Dezember, wird übrig gebliebene Deko nach der 17-Uhr-Messe in der Pfarrkirche erneut angeboten. Das Dorf trifft sich im Integrationszentrum bei Speis’ und Trank. Das Partnerschaftskomitee will den französischen Ofen vor der Grundschule anheizen. Es gibt heiße Ware. Und heiße Getränke soll es ebenfalls geben.

Benni Scholz wird auch dabei sein – allerdings nicht als Vereinsvorsitzender: „Ich komme ganz privat.“

