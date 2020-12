Beckum: Georg Wortmann hat Nikolaus-Überraschung

Beckum. Beckums neuer Ortsvorsteher Georg Wortmann hat eine zweite Nikolaus-Aktion für Kinder im Dorf aus dem Hut gezaubert. Was er vorhat.

In Beckum gibt es doch noch eine Nikolaus-Aktion. Das teilte der neue Ortsvorsteher Georg Wortmann mit.

Am Montag, 7. Dezember, wollen Ortsvorsteher und Vertreter der Beckumer Kirchengemeinde St. Nikolaus gemeinsam Stutenkerle an Kindergarten und Schule verschenken. Beide Einrichtungen liegen direkt an der Kirche.

Kinder der St.-Nikolaus-Grundschule Beckum, aufgenommen bei der 90-Jahr-Feier (Archiv) Foto: Alexander Bange / WP

„Das soll für die Kinder ein kleiner Trost sein für den ausgefallenen Nikolausumzug“, meinte Georg Wortmann. „Wir beginnen um 8 Uhr mit dem Kindergarten, anschließend gehen wir zur Schule. Das wird sicher keine spektakuläre Aktion, aber die Kinder werden sich freuen.“

Video-Aktion am Nikolaustag in Beckum

Zum Nikolaustag selbst, am Sonntag, 6. Dezember, gibt es Nikolaus-Videos für die Kinder im Dorf. CDU-Ratsherr David Bathe erklärte der WP auf Anfrage den Hintergrund: „ Georg Wortmann hat in der WP vom digitalen Nikolausbesuch in Amecke gelesen. Daraufhin hat er diesen Vorschlag der Beckumer Nikolausgruppe unterbreitet, welche diese Idee auch super fand und gerne aufnimmt.“ Die Nikolausgruppe besteht aus jungen Beckumer Männern, die sich gefunden haben, um die jährliche Beckumer Tradition des Nikolausumzugs zu pflegen.