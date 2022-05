Beckum: Gustav Sauer und der Raub des Mammutzahns

Beckum/Lüdenscheid. Gustav Sauer von der Europaschule Beckum ist ein Pfiffikus. Das ist amtlich. Er gewann einen Schreibwettbewerb.

Ein Viertklässler der Europaschule Beckum gewinnt Schreibwettbewerb des Regionalen Bildungsnetzwerkes des Märkischen Kreises. Gustav Sauer hat die beste Geschichte geschrieben.

Im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung im Casino des Kreishauses in Lüdenscheid fand die Übergabe der Urkunden und Gewinne des Schreibwettbewerbs „Wunderland MK – Im Märkischen Kreis ganz groß was los!“ statt, wie Schulleiterin Petra Köhler berichtete.

Gustav Sauer aus der Klasse 4 der Europaschule St. Nikolaus Beckum gewann den ersten Preis in der Kategorie der Grundschüler. Stolz nahm er einen symbolischen Scheck in Höhe von 250 Euro für die Klassenkasse entgegen. Landrat Marco Voge überreichte den Geldgewinn ebenso wie eine kleine Überraschungstüte an den erfolgreichen Reporter der Europaschule.

Alle Viertklässler des Kreises waren im Rahmen des Wettbewerbs eingeladen worden, erfundene oder tatsächliche Geschehnisse rund um Sehenswürdigkeiten ihres Heimatkreises in Form eines Zeitungsberichtes zu verfassen.

Beifall für siegreiche Geschichte

„Gustav schilderte in seinem Siegerbeitrag den Raub des wertvollen Mammutzahns aus dem Museum für Vor-und Frühgeschichte an der Luisenhütte“, wie Schulleiterin Köhler mitteilte. Erwischt wurde der Dieb in Gustavs Geschichte vom Landrat Marco Voge und Bürgermeister Hubertus Mühling höchstpersönlich. So konnte das Exponat glücklicherweise wieder dem Museum übergeben werden.

Im Anschluss an die Preisübergabe las Gustav seinen Siegerbeitrag allen Anwesenden vor. Er erntete lange anhaltenden Applaus.

Die Westfalenpost behält das Schreibtalent im Auge.

