Beckumer bei Unfall auf A 45 in Dortmund schwer verletzt

Beckum/Dortmund. Fatales Ende einer Reifenpanne auf der A 45 bei Dortmund. Drei Fahrzeuge an Unfall beteiligt. Ein Becker muss in Krankenhaus.

Ein 65-jähriger Toyota-Fahrer aus Beckum ist auf der A 45 bei Dortmund am späten Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen schwer verletzt worden. Das teilte die Autobahnpolizei am Freitag mit.

Demnach kam es am Donnerstagnachmittag gegen 16.45 Uhr auf der A 45 in Höhe Autobahnkreuz Dortmund-Hafen in Richtung Frankfurt zu dem Unfall. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein 59-Jähriger aus Herne mit seinem VW von der A 45 im Autobahnkreuz Dortmund-Hafen ab. Dort sicherte der 65-Jährige aus Beckum seinen Toyota ab, da er zuvor einen defekten Reifen an seinem Fahrzeug festgestellt hatte. Der Herner erkannte das abgesicherte Fahrzeug und beabsichtigte, links daran vorbeizufahren. Ein hinter ihm fahrender 33-Jähriger aus Dortmund erkannte dies laut Polizei zu spät und fuhr auf den VW des 59-Jährigen auf. Der Renault des Dortmunders prallte noch gegen den abgesicherten Toyota. Dabei wurde der 65-Jährige schwer verletzt. Die eingesetzten Beamten kümmerten sich um den Schwerverletzten, bis Rettungskräfte eintrafen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand war der 33-jährige Dortmunder alkoholisiert und mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ihn erwarten Anzeigen wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einemVerkehrsunfall sowie Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge Alkoholgenusses. Der Renault und der Toyota waren nicht mehr fahrbereit. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 14.000 Euro.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve