Nach Corona: Beckumer Schützen planen große Sause für 2022

Beckum. Corona hat den Schützen gleich zweimal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nun blickt man in Beckum optimistisch nach vorne.

Eine schnelle Versammlung, aber viel Optimismus und Pläne für die Zukunft. Am Wochenende kamen die Beckumer Schützen zusammen. Und sie überlegten, was man aus der Coronazeit mitnehmen kann.

Über 50 Teilnehmer im Essensraum der Schützenhalle, bei weitem keine Stunde dauerte der offizielle Teil mit dem Gang durch die Tagesordnung. Quasi durch das Telefon hindurch kann man das Achselzucken von Geschäftsführer Fabian Henze hören, als er etwa auf den Programmpunkt Jahresbericht verweist. „Was soll man auch berichten?“

Die nun nachgeholte Jahreshauptversammlung der Beckumer Schützenbruderschaft St. Hubertus nahm zunächst das Jahr 2020 in den Blick. Wo auch hier ab dem März das Vereinsleben stillstand und im Sommer wieder vorsichtig aufgenommen wurde. Zwar nicht mit einem Schützenfest im gewohnten Rahmen am ersten Juli-Wochenende, aber immerhin konnte der Musikverein an verschiedenen Stelle des Ortes die Bewohner erfreuen. Aber auch 2021 wurde in der Hönnetalhalle nicht groß gefeiert. Obwohl die Bruderschaft doch einen mehr als passenden Anlass gehabt hätte. Und große Pläne dafür: Das Fest zum 100-jährigen Bestehen 2020 wurde zunächst um ein Jahr verschoben. Dann aber kam wieder das große Fragezeichen und die Absage. Bei der Jahreshauptversammlung war das Jubiläum noch einmal Thema. Geschäftsführer Fabian Henze: „Sowohl die Versammlung wie auch der Vorstand haben gesagt, das Ganze nicht noch mal zu verschieben. Wir wollen es stattdessen zum 105. Geburtstag noch einmal versuchen.“ Entsprechend gilt die Konzentration jetzt dem Sommer 2022 mit einem „normalen“ Schützenfest. „Wir hoffen sehr darauf, dann wieder zu gewohnter Form aufzulaufen“, sagte Henze. Schnell abgehandelt war jetzt bei der Jahreshauptversammlung der Tagesordnungspunkt Wahlen, bei dem es letztlich überall zu einmütigen Bestätigungen der Ämter kam.

Als Kassierer wird Thomas Stöffer weiter mit den Finanzmitteln der Bruderschaft betraut bleiben, Jan-Paul Bathe wurde als Beisitzer im Vorstand wiedergewählt. Ebenso bleiben Burkhard Kuhn und Stefan Paul den Offizieren erhalten. Aus dieser Gruppe ausscheiden wird auf eigenen Wunsch Fabian Glodeck. Aus der Versammlung heraus kam kein Vorschlag für eine Neubesetzung. Fabian Henze aber zeigte sich im Gespräch optimistisch, diese Vakanz bei Zeiten beheben zu können. Nach einer schnellen Versammlung wurde das Beisammensein aber noch für schöne Stunden genutzt, wie Henze im Anschluss berichtete. Mit so manchem Mitglied hätte das letzte persönliche Treffen schon länger zurückgelegen. Umso mehr genoss man die Stunden. „Das brauchen die Leute doch“, sagt der Geschäftsführer.

Termine für November angedacht

Man möchte nun versuchen, das Leben in der Bruderschaft wieder anzukurbeln. Mehrere Termine sind im November angedacht, etwa eine Ehrung der hohen Geburtstagskinder mit dem Beckumer Musikverein zusammen oder die Ehrung treuer Mitglieder und der letzten Jubelkönige. Apropos König: Christian und Helga König als Regentenpaar der Bruderschaft bleiben weiter im Amt und hoffen auf eine Ablösung im kommenden Juli.

Zwei Schützenfeste hat Corona nicht nur die beiden schon gekostet. Aber die Situation hat auch neues hervorgebracht, was sich vielleicht lohnt, beizubehalten. Fabian Henze erinnert an die Osteraktion in diesem Jahr. Mit bunten Tüten voller Leckereien. „80 Kinder haben sich sehr darüber gefreut“, erinnert Henze. „Also kam die Frage auf, warum wir das nicht beibehalten. Der Aufwand mit ein paar Stunden war überschaubar, die Resonanz dafür sehr gut. Und auch uns hat das Packen der Tüten viel Spaß gemacht.“ Festgezurrt sei das noch nicht, vielleicht aber bleibt dem Dorf dieses schöne Erinnerung an die Pandemiezeit aber erhalten.