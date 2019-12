Beckum. Seit stolzen 50 Jahren kobeln die „Hinterstübler“ aus Beckum sonntags um elf bei Fabry. Und nicht nur das.

Beckums „Hinterstübler“ knobeln und reisen gemeinsam

Jeden Sonntag treffen sie sich, Punkt elf. Seit 50 Jahren geht das so. Folgerichtig kommen „Die Hinterstübler“, wie sich die Beckumer Stammtischbrüder nennen, auch am kommenden Sonntag zusammen. Das Personal im Restaurant König-Fabry freut sich schon.

Anfang waren sie neun, wie sich Berni Honert an die Anfänge erinnert. 1969 war das. Berni und Richard Honert gründeten den Stammtisch gemeinsam mit Hellmuth Levermann, Johannes Ullrich, Reinhold Fälsch, Bruno Kandulski, Johannes Freiburg, Norbert Hansknecht und Wilhelm Wietbüscher. Vier Stammtischbrüder mussten zwischenzeitlich zu Grabe getragen werden.

40 Jahre Stammtisch Hinterstübler Beckum. Zwei Stammtischbrüder mussten zwischenzetitlich zu Grabe getragen werden. Foto: Heinemann, Claudia / WP

Berni und Richard Honert sowie Hellmuth Levermann, Johannes Ullrich zund Reinhold Fälsch aber kommen nach wie vor zum Knobeln zusammen. Eine Stunde lang rollen bei König-Fabry die Würfel. Dazu werden gehopfte Kaltgetränke gereicht. Berni Honert: „Bei den ,Hinterstüblern’ herrscht immer noch ein ausgezeichneter Zusammenhalt.“

Berni Honert verweist darauf, dass die ,Hinterstübler’ so gut befreundet sind, dass sie auch gemeinsam auf Tour gingen. Mal stand Naherholung an. Reiseziele waren neben dem Sauerland Rhein und Mosel. Aber auch das Mittelmeer steuerten die „Hinterstübler“ gern an. Mal schmausten sie auf Mallorca, mal sonnten sie sich auf Ibizia, mal urlaubten sich auf der Insel Krk.

Berni Honert legt Wert darauf, dass die „Hinterstübler“ immer auch Verantwortung für ihr Dorf trugen. „Seid über 30 Jahren“, erinnert sich Berni Honert, „wird vom Stammtisch die Dorfstraße geschmückt.“ Die „Hinterstübler“ hängen Schützenfähnchen auf. Tatkräftige Unterstützung erhalten sie von ihren Kindern, aber auch von Freunden und Nachbarn.

Lohn der Arbeit sind gemütliche Stunden bei Gegrilltem und Bierchen. „Salate zum Grillfleisch werden von unseren Frauen gemacht“, erzählt Berni Honert. Nachbarin Margret Daake ist berühmt für ihre Schnittchen.

Außer beim Schützenfest sind die „Hinterstübler“ mit ihren Frauen beim jährliche Wandertag unterwegs. Die Frauen der verstorbenen Stammtischbrüder gehören wie selbstverständlich dazu.