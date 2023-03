Beckums musikalischer Nachwuchs gibt bei Konzert den Takt an

Beckum. Beckum feiert am Sonntag Jubiläum. Die Bläserklasse wird 20. Warum sie so wichtig ist.

Mit dem Jugendkonzert des Musikvereins Beckum wird ein runder Geburtstag gefeiert: 20 Jahre Bläserklasse an der Beckumer Grundschule. Warum diese Einrichtung so wichtig für den Verein ist, erklärt Thomas Bianga.

„Natürlich ist das spannend, wenn wir zum ersten Mal auf der Bühne hören können, was die gelernt haben“, erzählt der Vorsitzende des Musikvereins. Nach den Sommerferien 2022 startete die 20. Bläserklasse in Kooperation von Musikverein und St.-Nikolaus-Grundschule: ein runder Geburtstag. Nun steht der erste große Auftritt an, beim Jugendkonzert am Sonntagnachmittag in der Hönnetalhalle. Um 14.30 Uhr öffnet sie ihre Tore, zunächst gibt’s Kaffee und Kuchen, bevor um 15.30 Uhr das musikalische Programm startet.

Mit dem ersten Auftritt der Bläserklasse des dritten Schuljahrs etwa. Thomas Bianga denkt dabei an seinen eigenen Start im Musikverein zurück. Damals lief das erste Reinschnuppern und die Ausbildung direkt beim Musikverein. 2003 startete die erste Bläserklasse an der Schule im dritten Schuljahr. „Heute ist das ein wichtiges Standbein des Vereins“, berichtet Bianga. Die Entwicklung sei dabei ähnlich wie in vielen Sportvereinen: Im Kinderbereich sind die Mannschaften gut gefüllt, später wird es etwas dünner, bis in den Seniorenbereich kommen nur noch einzelne. Aber dank des Starts in der Bläserklasse und dem folgenden Jugendorchester kommt annähernd jährlich Nachwuchs in den Klangkörper. „Sonst hätten wir nicht bis zu 60 Leute im Hauptorchester“, so Bianga. Aktuell spielt im Hauptorchester bei den Unter-30-Jährigen wohl fast niemand, der nicht die Bläserklasse durchlaufen hat. Udo Fricke und Gaby Hankel sind dafür zuständig, zweimal die Woche gibt es Unterricht etwa in den einzelnen Instrumentengruppen. Geht es nach den Sommerferien los, werden erstmal Instrumente ausprobiert, in der Regel nach den Herbstferien bekommen die Schüler ihr eigenes. „Früher gab es das erste Schuljahr nur theoretischen Unterricht, jetzt geht es viel schneller ans Instrument“, erklärt Thomas Bianga. Gaby Hankel startet an der Grundschule schon im ersten Schuljahr mit musikalischer Früherziehung.

Am Sonntag kann die dritte Klasse in der Schützenhalle ihr Können zeigen, aber auch die Gruppe der vierten Klasse. Mit dabei sind auch das Jugendorchester Beckum-Endorf sowie aus der Nachbarschaft vom Musikverein „Amicitia“ Garbeck deren Nachwuchs mit Vororchester und Jugendorchester.

