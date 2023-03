Beckums Schützen: Das ist der neue Vorsitzende

Erfolgsmodell Ehrenamtskneipe: Der neue Brudermeister Fabian Henze mit Jan-Paul Bathe und Frank Krutmann (von links) in der Hönnetalhalle.

Beckum. Markus Baumeister hat sein Amt als Vorsitzender der Beckumer Schützen abgegeben. Das ist sein Nachfolger.

Fabian Henze ist neuer Brudermeister der St. Hubertus Schützenbruder Beckum. Er wurde bei der Generalversammlung zum Nachfolger von Markus Baumeister gewählt. Dieser war 24 Jahre im Vorstand er Bruderschaft aktiv und bekleidete 15 Jahre das Amt des Brudermeisters.

Markus Baumeister (Mitte) mit seinem Vorstand im Vor-Corona-Jahr 2019. Nach 25 Jahren im Vorstand und 15 Jahren als Brudermeister tritt er ab. Foto: Sven Paul/WP

Der Dank galt dem Abend dem scheidenden Schützenchef für seine langjährige Vorstandsarbeit als Offizier, Geschäftsführer und Brudermeister. Fabian Henze, der zuvor drei Jahre als Geschäftsführer fungiert hatte, wurde von den anwesenden Schützen einstimmig in sein neues Amt gewählt. In die Fußstapfen des 36-Jährigen tritt nun Sebastian Schmidt als neuer Geschäftsführer. Er ist neu in den Vorstand berufen worden.

Christian Gittel wurde als Offizier wiedergewählt. Auch Stefan Hamer als Beisitzer und Frank Krutmann als Oberst bleiben in ihren Ämtern. Zu neuen Offizieren der Bruderschaft wählten die Mitglieder Marcus Leibecke-Gittel und Sebastian Kisker. Diese Positionen waren zuvor unbesetzt.

Der neue Brudermeister gab bekannt, dass beim Schützenfest, das vom 1. bis 3. Juli gefeiert wird, mit „The Hix“ eine neue Tanzband verpflichtet werden konnte. Beim Jahresfest der Bruderschaft steht das Königspaar David Bathe und Sina Büker im Mittelpunkt, bevor am letzten Festtag das neue Regentenpaar ermittelt wird.

Erfreut zeigte sich der Vorstand über die leichte Zunahme bei den Mitgliedern. 15 neue Schützen konnten im vergangenen Jahr aufgenommen werden. Damit zählt die Hubertus-Bruderschaft nun 463 Vereinszugehörige.

Als nächstes ist am 9. April das Osterfeuer der Schützen in Beckum. Wichtig bleibt das Engagement für die Ehrenamtskneipe.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve