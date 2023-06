Beckums Schützen: Royals grüßen als Strohpuppen

Beckum. Beckum fiebert seinem Hochfest entgegen. Die amtierenden Royals grüßen als Strohpuppen. Wer wird Nachfolger von David Bathe und Sina Bücker?

Die Beckumer Schützenfamilie freut sich auf ihren Höhepunkt des Jahres, allen voran natürlich das Königspaar David Bathe und Sina Büker. Der neue Vorsitzende der Bruderschaft, Fabian Henze, möchte trotz neuer Verantwortung das Feiern nicht zu kurz kommen lassen, im gewohnten Ablauf der drei Tage gibt es nur kleinste Änderungen, darunter eine, auf die die Verantwortlichen auch gerne hätten verzichten können.

Beckums Jungschützenkönig Steffen Slogsnat und der neue Vogel Foto: Schützen Beckum

Den Schritt sind fast alle Bruderschaften und Vereine in der Umgebung gegangen oder werden ihn noch gehen. Auch in Beckum steigt zum Schützenfest der Bierpreis, von 1,60 Euro im vergangenen Jahr auf 1,80 Euro. „Wir hätten gerne weniger genommen“, sagt Fabian Henze achselzuckend. Aber es hilft ja alles nichts, sagt er, die gestiegenen Kosten wollen und müssen gedeckt werden um das Volksfest auch nachhaltig zu erhalten. Die Softgetränke werden jetzt bei 1,70 Euro liegen.

Dennoch: Ganz Beckum ist voller Vorfreude auf das Schützenfest. Das trifft natürlich zuerst auf das amtierende Königspaar David Bathe und Sina Büker mit ihrem riesigen Hofstaat zu die nun den drei Tagen entgegen fiebern. Aber auch für Fabian Henze wird es ein besonderes Fest: zum Beginn des Jahres wählte ihn die Versammlung zum neuen Vorsitzenden der St. Hubertus-Bruderschaft. „Natürlich bedeutet das mehr und andere Aufgaben für mich“, sagt Markus Baumeisters Nachfolger. Aber zum einen gibt es da natürlich auch noch viele andere Schultern die Verantwortung tragen. „Irgendwann ist dann auch für mich einfach Schützenfest, zum Beispiel wenn am Samstagabend die Tanzmusik aufspielt. Dann möchte ich auch einfach feiern wie alle anderen“, meint Fabian Henze.

Beckums neuer Vogel Foto: Schützen Beckum

Die Programmpunkte zwischen Samstag und Montag sind ja reichhaltig. Und werden im zeitlichen Ablauf im Vergleich mit den früheren Jahren und auch mit dem Schützenfest-Neustart 2022 nicht verändert, weil es dafür keinen Anlass gebe, wie Fabian Henze unterstreicht. Heißt im Detail, dass das Königspaar am Samstag um 16.30 Uhr abgeholt wird und mit der Schützenfamilie zusammen um 17.30 Uhr in der St. Nikolauskirche den Festgottesdienst begeht. Zapfenstreich und Totenehrung schließen sich daran an, bevor es ab 20 Uhr in der Hönnetalhalle zum ersten Mal richtig rund gehen wird. Hier gibt es die vielleicht wesentlichste Neuerung des Festes: The Hix aus Wadersloh übernehmen die Tanzmusik. Eine junge Truppe, von der man sich auch akustisch selber überzeugt habe, berichtet Fabian Henze. „Die Chemie stimmt.“

Zudem sind der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Drolshagen, der Spielmannszug Müschede und das Tambourkorps Holzen dabei. Wer sich am Sonntag bereits früh den Schlaf aus den Augen reibt, wird ab 10.30 Uhr mit reichlich Klängen vom Beckumer Musikverein beim Frühschoppen belohnt. Ehrungen verdienter Schützenbrüder stehen auch auf dem Programm. David Bathe und Sina Büker werden mit ihren Hofstaat um 14.30 Uhr zum großen Festzug durch das Dorf abgeholt.

Steffen Slogsnat in neuer Rolle

Kinderschützenkönigspaar aus Beckum: Mia Frohne mit Prinzgenmahl Kilian Listringhaus Foto: Fabian Henze

Später in der Halle stehen dann auch die Jubelmajestäten im Blickpunkt: Franz-Josef und Mariele Rüschenberg regierten Beckum vor 25 Jahren, Hannelore Karhoff war Königin vor 50 Jahren. Königs- und Kindertanz beschließen den offiziellen Teil am Sonntag. 9.30 Uhr ist dann am Montagmorgen das Antreten bei König-Fabry, ab zehn Uhr wird es unter der Vogelstange richtig spannend und die Nachfolge von Bathe und Büker geklärt. Das hölzerne Federvieh der Jungschützen im farblich abgestimmten Beckum-Look ist bereits fertig. Am Nachmittag sollen sich die neuen Regenten dann zum ersten Mal offiziell ihrem Volk zeigen.

Mit im Festzug am Sonntag dabei sein wird auch Beckums neuer Jungschützenkönig Steffen Slogsnat, der sich kürzlich vor einigen Tagen schon an der Vogelstange zum neuen Regenten krönte. 69 Schüsse lang hielt der Vogel Stand.

