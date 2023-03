Beckums Schulförderverein organisiert Ehrenamtskneipe

Ehrenamtskneipe Beckum: Die Grundschule sorgt für Kneipenstimmung. Am Zapfhahn stehen Sarah Wortmann (Beisitzerin), Carina Henze (Beisitzerin), Eva Oeder ( 2. Vorsitzende, von links).

Beckum. Grundschule trifft Kneipe. Na nu, was ist denn da in Beckum los?

Grundschule trifft Kneipe: Was im ersten Moment für sorgenvolle Minen bei manch Eltern sorgen könnte, hat in Beckum eine tiefere Bedeutung. Der Förderverein der Beckumer Grundschule gehörte erstmalig zu den Organisatoren der Ehrenamtskneipe in der Hönnetalhalle. Beckums Dorf-Treff: Er hat sich zu einer ganz besonderen Erfolgsgeschichte entwickelt.

„Wir hatten rund 60 Gäste hier, die hier ihren Spaß bei Bier, Brezeln und Bockwurst im Brötchen hatten“, erzählt die zweite Geschäftsführerin des Fördervereins, Pamela Voge, im Gespräch mit der Westfalenpost.

In typischer Kneipenatmosphäre kümmerten sich fünf Vereinsmitglieder um die Bewirtung der Gäste. „Das Ganze ist hier eine gute Sache für das Dorf und auch für den Förderverein. Die Einnahmen können wir gut gebrauchen“, meinte Pamela Voge.

Auf die Idee, den Förderverein mit einzubeziehen, kamen Ortsvorsteher Georg Wortmann und CDU-Ratsherr David Bathe. „Georg hat uns Ende letzten Jahres gefragt, ob wir nicht Interesse dran hätten. Das Angebot haben wir natürlich dankbar angenommen“, berichtete Pamela Voge. Viele Dorfbewohner nahmen das zum Anlass, auf das ein oder andere Hopfengetränk vorbeizukommen.„ Wir hatten viele vom Musikverein, den Jungschützen und von dem Schützenverein hier zu Gast. Die Stimmung war sehr ausgelassen, und wir alle hatten unseren Spaß.“ Zur großen Freude aller nahm sich auch Schuldirektorin Petra Köhler die Zeit, einmal in der Ehrenamtskneipe vorbeizuschauen. Mit dabei als Vertreter der Lehrer war Nikolaus Kraus.

Die Ehrenamtskneipe hat sich binnen eines Jahres etabliert. Sie stopft manches Loch in der Kasse, das Corona riss.

