Beer Pong ín Balve: Dynamo Dosenbier besonders treffsicher

Balve. Endlich mal wieder ein Jux-Wettbewerb. Das Interesse am Beer-Pong-Turnier war riesengroß. Was ging im Haus Drei Könige ab?

Kneipen-Spaß wie damals bei der Fernsehshow „Schlag den Raab!“: Nach einem harten, aber fairen Wettkampf holt sich die Dynamo Dosenbier den ersehnten Titel als Balver Beer-Pong-Meister im Balver Haus Drei Könige.

Dynamo Dosenbier holt sich Balver Beer-Pong-Titel. Foto: Sven Paul / WP

Fabian Glodeck und Carl von Croy konnten sich nach einem spannenden Wettkampf gegenüber 22 gegnerischen Teams gekonnt durchsetzten. Sie dürfen sich jetzt als Balver Beer-Pong-Meister nennen.

Die beiden Gewinner sind mit einer Urkunde ausgezeichnet worden. Obendrein durften sie sich über ein hart erarbeitetes Fünf-Liter-Fass Bier freuen.

Ausgerichtet wurde die Meisterschaft durch Ina Friedriszik im Haus Drei Könige. „Es war ein rundum gelungener Abend mit viel Spaß und Spannung. Streng nach der für die Gastronomie geltenden 2-G Regelung hatten wir an diesem Abend 23 Teams mit jeweils zwei Spielern vor Ort. Die Hütte war gerammelt voll. Alle hatten Spaß an dem Event und einen schönen Grund, endlich mal wieder einen Abend feiern zu können“, freute sich die Hausherrin.

Spenden für die Ukraine

Bei allem Jux waren Gastgeberin und Gäste in Gedanken auch bei den kriegsgeprüften Menschen in der Ukraine. „Es wurde eine Spendenbox am Eingang aufgestellt, wo jeder einen Beitrag entrichten konnte, welche jetzt den Menschen in der Ukraine zugutekommen soll“, berichtete Ina Friedriszik.

Die Ukraine-Hilfe ist ihr ein herzensanliegen. Ihre Mitarbeiterin Natalya Franz hat Sach- und Geldspenden gemeinsam mit den Balver Schützen gesammelt. Der erste Transport startet in Kürze.

Aber zurück zu dem geselligen Treffen. Beer Pong ist ein Trink-und Geschicklichkeitsspiel sowie ein Präzisionssport, bei dem Tischtennisbälle in Becher geworfen werden müssen. Der Gegner muss jeden Becher austrinken, der von einem Spieler getroffen wurde. Beer Pong wurde zwischen 1950 und 1960 in den Vereinigten Staaten entwickelt. Inzwischen ist das Kultspiel auch im deutschsprachigen Raum weit verbreitet. Es finden viele Turniere in Deutschland, Österreich, Luxemburg und der Schweiz statt, darunter die „Beer Pong Bundesliga“.

