Bei Rickmeier starten zwei Schüler-Praktikanten

Der Garbecker Pumpen-Hersteller Rickmeier erfreut sich auch im Krisen-Jahr 2020 bei jungen Leuten ungebrochen großer Beliebtheit. Umso mehr bedauert Ausbildungschef Michael Volmer, dass das Unternehmen den strikten Corona-Regeln Tribut zollen muss.

Mobiltätsprojekt für Azubis: Rickmeier-Geschäftsführerin Christiane Schulz beteiligt sich an dem Modellversuch. Er wird getragen vom Märkischen Arbeitgeberverband, von der Märkischen Verkehrsgesellschaft und von den Stadtwerken Menden/Balve. Foto: jürgen overkott / WP

Normalerweise bietet Rickmeier 20 Schülerpraktikanten pro Jahr Einblicke ins Arbeitsleben, vor allem in technische Berufe. Das wird in diesem Jahr anders. „Am Montag fangen zwei Praktikanten bei uns an“, sagte Michael Volmer am Donnerstag. „Mehr können wir nicht leisten.“ Die Praktika finden unter Corona-Bedingungen statt. Das führt beispielsweise dazu, dass die beiden Neuntklässler aus dem Balver Stadtgebiet den Betrieb nicht, wie gewohnt, drei Wochen kennenlernen – vielmehr sind diesmal lediglich zwei Wochen vorgesehen.

Bei digitaler Ausbildungsmesse

Dennoch stellte Michael Volmer erfreut fest: „Wir haben in diesem Jahr nicht weniger Bewerbungen als sonst gekriegt. Es sind sogar mehr gekommen, gerade für die technischen Berufe. Allerdings haben nicht alle nach einem Praktikum gefragt.“

Interessierten Praktikanten winkt bei dem Metall-Unternehmen eine Belohnung: „Wenn sie sich gut anstellen und sich gut verkaufen, laden wir sie anschließend zu einem Vorstellungsgespräch für eine Ausbildung ein“, erklärte Michael Volmer.

Kooperationsvertrag zwischen Grundschule Garbeck und Pumpenhersteller Rickmeier: Christiane Schulz (Geschäftsführerin) und Dorothe Gastreich-Kneer (Schulleiterin, von links; Archiv) Foto: jürgen overkott / WP

Zugleich präsentiert sich Rickmeier auf heimischen Ausbildungsbörsen: „Wir nehmen an der digitalen Ausbildungsmesse teil“, kündigte Michael Volmer an. Wegen Corona findet die Veranstaltung „Karriere im MK“ am 12. November von 9 bis 12 sowie von 15 bis 17 Uhr lediglich online statt. Michael Volmer und ein weiterer Kollege stehen an diesem Tag Rede und Antwort: „Wir sind ganz gespannt, welche Bewerber sich da melden.“

Projektpartner sind etliche heimische Einrichtungen, darunter die Agentur für Arbeit, die Fachhochschule Südwestfalen, die Kreishandwerkerschaft und der Märkischer Arbeitgeberverband.

Die Messeplattform im Netz erreichbar: https://app.vystem.io/event/digitale-ausbildungsmesse-mr