Konzert Belcanto vocalis: So will Chor Hoffnung geben

Mellen/Sundern Beliebter Chor gastiert in Mellen: Belcanto vocalis singt Klänge der Hoffnung. Wann der Auftritt stattfindet.

„O du fröhliche“, welch eine Freude: Nach vier Jahren Corona-Pause hat das achtköpfige Gesangsensemble Belcanto vocalis unter der Leitung von Gabi Rohe erneut zwei Weihnachtsauftritte geplant. Mit dabei ist dieses Mal sogar das Duo „CelloCello“ mit Verena Otto und Gerlind Hentschel.

Klänge der Hoffnung

„Wir werden das Publikum mitnehmen, querbeet durch die Welt der freudigen und feierlichen Klänge“, so die Chorleiterin.

Neben Weihnachtsliedern werden auch Klänge des Lobes wie „Laudate Dominum“ von Mozart, Klänge der Hoffnung wie „Over the Rainbow“ oder wie „Gabriella‘s Song“ aus dem Film „Wie im Himmel“ und Klänge der Freude wie dem Begegnungsjodler zu hören sein.

„Musik ist die Sprache der Engel,“ freut sich Gabi Rohe, „sie kann in jedem Menschen die Flammen der Freude wieder aufleben lassen und zum Lodern bringen. Das ist ansteckend.“

Zwei Aufführungen sind geplant: Samstag, 2. Dezember, um 19.30 Uhr in der evangelischen Lukaskirche in Sundern sowie Sonntag, 3. Dezember, um 17 Uhr in der St.-Barbara-Kirche in Mellen. Der Eintritt ist frei. Spenden sind willkommen.

