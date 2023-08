Bernward Midderhoff tritt ab: Kolping, wohin?

Balve. Kolping Balve steht vor einem Umbruch. Kolpingforumsorganisator Engelbert Falke ist verstorben. Zudem ist der Vorsitz vakant.

Der Platz ganz vorne bleibt leer, die Kolpingsfamilie Balve aber nicht führungslos. Christoph Grewe erklärt, warum er nicht den Posten von Bernward Midderhoff übernimmt und was die Gruppe nun braucht.

Der Abschied vom Posten war lange angekündigt, zuletzt in Pandemiezeiten noch einmal nach hinten verschoben, als sich kein Nachfolger fand. Aber nun war endgültig Schluss. Bernward Midderhoff tritt bei der Kolpingsfamilie Balve aus der ersten Reihe zurück, bei der Generalversammlung im Pfarrheim stellte er sich nicht zur Wiederwahl. Und das Erwartete trat ein: Aus der Runde der weiteren 23 anwesenden stimmberechtigten Mitglieder erklärte niemand seine Bereitschaft, erster Vorsitzender zu werden. Und auch anderweitig hatte es zuvor keine Bekundungen gegeben.

„Das war uns aber klar“, zeigte sich Christoph Grewe nicht sonderlich überrascht. Er ist zweiter Vorsitzender der Balver Kolpingsfamilie. Durch die Vakanz an der Spitze ist er einerseits nun de facto in größerer Verantwortung. „Für mich war aber auch klar, dass ich nicht erster Vorsitzender werde. Was würde uns das helfen? Dann brauchen wir einen zweiten Vorsitzenden.“

Das Ziel der Kolpingsfamilie sei wiederum: „Wir brauchen jüngere Leute.“ Daran möchte der Vorstand nun weiter arbeiten und versuchen, in persönlichen Gespräche mögliche Kandidaten zu überzeugen. Das könnten durchaus auch welche von außerhalb sein, also Neumitglieder.

Grewe sagt selbst über dieses Ehrenamt: „Viele klagen ja über die Mühen der Vereinsarbeit. Aber mir macht es Spaß, der Kontakt zu anderen Menschen, die Gespräche, das Organisieren. Man geht immer zufrieden nach Hause.“

Führungslos ist die Kolpingsfamilie nun auch keineswegs. Die Aufgaben des scheidenden, langjährigen Vorsitzenden Bernward Midder-hoff, dem für sein Engagement ein großer Dank ausgesprochen wurde, werden auf mehrere Schultern verteilt. Und Midderhoff ist nicht weg, er ließ sich aufstellen für die Wahl des Beisitzers um bekam auch das einstimmige Votum der Versammlung. Wie die ebenfalls neue Beisitzerin Christel Nowitzki, die als Schriftführerin nicht mehr antrat. Auch Dr. Joachim Gerwin ist als Beisitzer gewählt worden, für den Posten der Schriftführerin erklärte sich Doris Schwartpaul bereit.

Engelbert Falke fehlt

Zudem gab es Berichte aus den einzelnen Gruppen und Arbeitskreisen sowie den Einblick in das Geldsäckel. Die Beitragserhöhung des Kolpingwerkes habe man in Balve an die Mitglieder so moderat wie möglich weitergegeben, erläutert Christoph Grewe. Der Vorstand rief dazu auf, sich weiter als Helfer für die Gruppe für Aktivitäten zur Verfügung zu stellen. Der Kolpinggedenktag wird dieses Jahr um eine Woche nach vorn gezogen auf Samstag, 25. November, um das erste Adventswochenende zu umgehen. Der nächste Termin der Kolpingsfamilie ist schon am kommenden Montag, 19.30 Uhr, mit dem Kolpingforum im Pfarrheim zum Thema Antisemitismus.

Fehlen wird der kürzlich verstorbene Engelbert Falke, das Gesicht dieser Veranstaltung, dem auf der Generalversammlung viele Gedanken gewidmet waren. Christoph Grewe zum Forum: „Es geht auf jeden Fall weiter.“

