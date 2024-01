Bianca Bückers Benefiz-Aktion ist bestrickend

Bianca Bücker (links) und ihr Mann übergeben einen symbolischen Scheck in Olpe an Hospiz-Sprecherin Rebecca Kranz.

Mellen Die Mellener Podologin startet nach Corona durch - für den guten Zweck. Das kommt an.

Die Mellener Bianca Bücker hat ein Herz fürs Kinderhospiz Balthasar in Olpe, seit Jahren schon. Deshalb hat die Podologin selbst in der Corona-Zeit eine Benefizaktion für die Einrichtung organisiert. Ihre Kundschaft findet sie bestrickend. Warum?

„Seit Corona haben wir die Aktion im kleinen Rahmen gemacht oder besser: machen müssen“, sagt Bianca Bücker mit Blick auf die vielfältigen Einschränkungen, die wegen der Pandemie von Amts wegen erlassen worden sind. Von ihrer Wohltätigkeitsaktion hat sich Bianca Bücker dennoch nicht abbringen lassen. Was macht sie?

„Es ist so, dass zehn meiner Patientinnen für mich stricken“, sagt die Expertin für medizinische Fußpflege. „Socken oder Sparstrümpfe. Eine Patientin hat sogar kleine Jäckchen gestrickt. Das war schon sehr umfangreich, dieses Jahr. Diese Strickwaren können bei mir erworben werden, und der Erlös geht dann 1:1 an das Kinderhospiz. Der Sockenverkauf startet bei mir meistens schon im Oktober.“ Wie viel Spendengeld kam zusammen?

Stolz ist in Bianca Bückers Stimme unüberhörbar: „1251 Euro!“ Die Summe ist höher als in der Corona-Zeit. Aber vom Top-Ergebnis der besten Zeit vor der Pandemie ist Bianca Bücker noch weit entfernt. Damals kamen knapp 4000 Euro zusammen. Aber damals, betont Bianca Bücker, seien die Umstände anders gewesen. Inwiefern?

„Wir haben früher immer eine große Kaffee-Tafel gemacht“, erzählt Bianca Bücker, „an zwei Spendentagen in der Adventszeit.“ Corona-Beschränkungen verboten Treffen in großer Runde in Bianca Bückers Haus am Burgbergweg: „Aber ganz drauf verzichten wollte ich nicht. Und dann hatten wir die Idee mit den Stricksachen.“ Benefiz hin, Beruf her – was hat sich durch Corona sonst noch verändert?

„Es gibt sehr viele, die die Belastung komplett ausgeblendet haben. Es gibt aber auch viele Patienten, die doch Maske zu mir reinkommen, und sagen: Oh, ich habe doch Schiss, dass ich mich anstecke“, berichtet Bianca Bücker. „Das sind Leute mit Vorerkrankungen oder Leute, die in einer Chemo stecken.“

Die Patientenzahl ist allerdings stabil geblieben: „Da hat sich“, betont Bianca Bücker, „überhaupt nichts verändert.“ Die Podologin betont das bewusst, denn sie hat keine Kassenzulassung. Anders gesagt: Bianca Bückers Patientinnen und Patienten sind allesamt Selbstzahler. Sie arbeitet zuhause. Ihre Ausstattung sei kleiner in einer großen Praxis. Die Zusammenarbeit mit Ärzten entspreche aber dem gleichen Standard wie bei Podologen mit Kassenzulassung. „Die Leute sind treu“, meint Bianca Bücker, „das heißt, dass sie mit mir zufrieden sind.“

Zufrieden war auch das Kinderhospiz in Olpe. „Zwischen Weihnachten und Neujahr sind wir hingefahren“, sagt Bianca Bücker. „Wir haben den letzten Termin zur Übergabe bekommen. Wenn man so viel mit der Einrichtung zu tun, dann kennt man seine Leute schon.“ Kurzum: Die Delegation aus Mellen wurde schon erwartet – mit leuchtenden Augen.

