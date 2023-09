Kolpingforum besucht Hof Gödde am Benkamp. Der Betrieb liegt beim Schnadegang auf der Strecke.

Heimat-Event Bis an die Grenze: Schnadegang in Langenholthausen für alle

Langenholthausen. Eine Stadt geht wieder an ihre Grenzen. Langenholthausen lädt zum Schnadegang ein. Worauf sich Wandersleute freuen dürfen.

Balve geht in Kürze wieder bis an die Grenzen. Bald findet wieder der traditionelle Schnadegang der Stadt Balve statt. Geplant ist der Heimat-Event für Samstag, 14. Oktober, unter Führung vom Brudermeister Berthold König der St.-Johannes-Schützen auf dem Gebiet des Ortsteils Langenholthausen.

Neujahrsempfang in Langenholthausens Sokola.de mit Bürgermeister Hubertus Mühling (links) und Ortsvorsteher Klaus Sauer. Foto: Antonia Mertens / WP

Treffen ist bei hoffentlich gutem Wetter um 10.30 Uhr an der Kirche in Langenholthausen. Die Wegstrecke beträgt circa acht Kilometer, für die inklusive der Pause etwa 3 Stunden eingeplant werden. Zum Abschluss gibt es für alle Teilnehmer eine Bratwurst und Getränke.

Der Streckenverlauf

Nach der Begrüßung auf dem Kirchplatz geht es durch den Hangweg zum Vossloh, um dann nach der Überquerung der B229 Richtung Hundeplatz zu gehen. Von dort aus geht es Richtung Balve-Süd. Vor Balve-Süd geht es über den Bergbauwanderweg zum Sportplatz am Düsterloh. Hier findet eine kurze Pause statt. Nach der Pause geht es zu den Windrädern. „Nachdem wir bei Hof Gödde die B 229 überquert haben, geht es an Getreidesilo von Tillmann-Heinemann zurück nach Langenholthausen, wo am Feuerwehrhaus der Abschluss mit Kaltgetränken und Bratwurst stattfinden wird,“ erläutert Ortsvorsteher Klaus Sauer.

Anmeldungen für den Schnadegang nimmt das Innenstadtbüro der Stadt Balve gerne unter innenstadtbuero@balve.de oder Tel. 02375-926-157 und -158 entgegen. Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Balve sowie Urlauberinnen und Urlauber, Besucherinnen und Besucher sowie weitere Interessierte sind von Bürgermeister Hubertus Mühling und dem Ortsvorsteher Klaus Sauer eingeladen, ihre Wanderschuhe zu schnüren.

