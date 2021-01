Björn Freiburg: Gesunder Fuß bedingt viel Gutes im Körper

Balve/Menden Podologe aus Balve eröffnete vor 20 Jahren seine Praxis in Balve. Inzwischen 40 Mitarbeiter an vier Standorten, unter anderem Menden.

Björn Freiburg feiert den 20. Geburtstag seiner Podologie-Praxis in Balve. Vier weitere Standorte in der Umgebung sind seitdem hinzugekommen, welche auch jetzt im Corona-Shutdown geöffnet haben dürfen. Denn der gesunde Fuß, das unterstreicht der umtriebige Balver, bedingt auch vieles andere Gute im Körper.

Und das hat der mittlerweile 42-Jährige auch schon von seinen ersten eigenen Schritten an mitbekommen. Aufgewachsen in Beckum, erlebte der kleine Björn, wie sich seine Mutter Heidrun mit einer Fußpflegepraxis im Ort selbstständig machte. "Und wenn ich nach der Schule in den Praxisräumen meine Hausaufgaben gemacht habe hörte ich oft wie die Leute zu meiner Mama sagten: "Danke Frau Freiburg, Sie haben mir so geholfen dass ich wieder gut laufen kann."

Beruflicher Weg sei schon immer klar gewesen

Ein unvergleichlich schönes Gefühl sei das gewesen, erinnert sich Freiburg und deshalb sei es auch für ihn immer schon klar gewesen, dass sein beruflicher Weg ebenfalls in diesen Bereich führen soll. Deshalb folgte nach der Schule die entsprechende Ausbildung in Braunschweig.

Die mütterliche Praxis zog dann irgendwann nach Balve um, wo auch Björn Freiburg seine ersten Schritte als Fußpfleger machte, einen eigenen Kundenstamm aufbaute. Anfang Januar 2001 ging er dann noch jung an Jahren den Weg in die Selbstständigkeit. Später bezog er die nun immer noch aktuellen Praxisräume Am Baumberg 3, direkt neben dem Bahnhof. Zuvor hatte dort der Arzt Dr. Wolfram Tuschen seine Patienten empfangen.

Björn Freiburg legt auf Ausbildung des Nachwuchses besonderen Wert

Über Behandlungen in den Krankenhäusern der Umgebung, Austausch mit Ärzten oder Orthpäden kamen nach und nach auch eigene Praxen in Hemer, Menden, Sundern und Iserlohn hinzu. Das gesamte Team ist mittlerweile auf 40 Mitarbeiter angewachsen. Auf die Ausbildung des Nachwuchses, so unterstreicht es Björn Freiburg, legt er dabei ganz besonderen Wert. Aber auch seine Mutter Heidrun Freiburg ist in der Podologie-Praxis weiter im Einsatz, auch mit über 70. "Es ist doch schön wenn man immer noch gebraucht wird", sagt sie lachend.

Auswirkungen des Lockdowns deutlich spürbar

Medizinische Fußpflege darf man auch im zweiten Corona-Shutdown weiterhin anbieten, nicht allerdings die kosmetischen Behandlungen. Ob schon im Frühjahr oder jetzt im Winter: Natürlich seien die Auswirkungen deutlich spürbar, erzählt Björn Freiburg. Manche Patienten kämen im Moment nicht, hätten Termine erstmal weiter nach hinten geschoben. "Wir hatten zunächst Kurzarbeit angemeldet, bislang aber zum Glück noch nicht gebraucht", so der Podologe. Er berichtet von all den Vorsichtsmaßnahmen und dass er im Gespräch mit Patienten denen auch manche Sorge nehmen könne.

Vor dem Eingang soll in Kürze eine neue Überdachung installier werden

Das medizinische Werkzeug und Instrumente, die direkt am Fuß des Patienten zum Einsatz kommen, wären natürlich auch schon vor Auftauchen des Virus immer professionell gereinigt und sterilisiert worden. Auch wegen der Pandemie soll vor dem Eingang zur Praxis in Kürze eine neue Überdachung installiert werden. Als Wartebereich - gerade wenn es wieder etwas wärmer wird - an der frischen Luft oder für ein kurzes Gespräch. Trotz Vorsicht vor dem Virus sei es eben wichtig, auch in dieser Zeit andere "Baustellen" am eigenen Körper nicht zu vernachlässigen. Und dabei ist der Fuß für Björn Freiburg eben vor allem ein Teil des Ganzen.

Immer mehr jüngere Leute nehmen Fußpflege ernst

Schwierigkeiten an anderen Stellen des Körpers können sich hier auswirken und umgekehrt. Als einer der allerersten überhaupt habe der Podologe damals die Zulassung bekommen um den sogenannten Diabetischen Fuß zu behandeln, heute eines der Aushängeschilder der Praxis. Denn Menschen mit diesem Krankheitsbild droht im schlimmsten Fall eine Amputation. Ganz gegen manches Klischee beobachtet Björn Freiburg, dass auch immer mehr jüngere Leute Fußpflege Ernst nehmen, entsprechend auch die Praxen besuchen. So könne eine genaue Untersuchung zum Beispiel vor einer längeren Wandertour sinnvoll sein. Und auch für Kinder eigentlich sowieso regelmäßig. Denn die müssen mit ihren Füßen ja schließlich noch ganz viele Jahren laufen.

Mit Einlagen vieles korrigieren

Ob Hohl- oder Plattfuß etc, wovon laut Freiburg durchaus ein Drittel der jungen Leute betroffen sind: Schon mit Einlagen in den Schuhen könne man vieles korrigieren. Da verweist der Podologe auch auf sich selber: ein Bein sei etwas kürzer als das andere, in seiner Fußballerkarriere habe das zu mehreren Bänderrissen geführt. "Was viele gar nicht wissen: Die Krankenkassen bezahlt jedes halbe Jahr neue Einlagen."

Das Angebot in der Praxis ist sehr groß, es besteht dabei auch die Möglichkeit des Hausbesuchs. Ganz allgemein hat der Podologe festgestellt: "Die Fußhygiene ist in den letzten Jahren besser geworden." Aus seinen ersten Berufsjahren erinnert er sich noch, Füße mit Kriegsverletzungen behandelt zu haben. Gut gepflegte Füße, am besten ein Leben lang mit der aus Freiburgs Sicht noch unterschätzten Fußgymnastik gestärkt, könnten im Alter im besten Fall sogar Rollator oder Rollstuhl vermeiden helfen. Und manche Übung ist wirklich kinderleicht: mit dem Fuß einen Ball, ein Tuch aufheben oder ein Gummiband zwischen den beiden Zehen auseinander ziehen.

>>>>Info: Björn Freiburg ist mittlerweile mit seiner Familie in Mellen zuhause und hier auch neben der Arbeit sehr umtriebig: Schützenkönig war er natürlich auch schon, rund um dem Mellener Landmarkt hat er den 24-Stunden-Kiosk eingerichtet, lädt regelmäßig zur Ehrenamtskneipe oder zu Pizza (in aktuellem Zeiten dann zumindest zum mitnehmen) ein. Ein Tipp vom Podologen: einfach mal nur auf Socken oder barfuß laufen, ganz bewusst verschiedene Untergründe spüren, jetzt in dieser Zeit auch durchaus den Schnee oder das Gras im Sommer. "Das alles tut dem Fuß richtig gut." <<<<

