Björn Freiburg Heilpraktiker: Was bedeutet es für Patienten?

Balve/Mellen. Freude und Erleichterung – sie sind ihm anzumerken. Podologe Björn Freiburg darf jetzt auch als Heilpraktiker arbeiten. Für den Mellener ist das in Zeiten von Corona besonders wichtig. Auch wenn der 42-Jährige und sein 38-köpfiges Team in Balve selbst in Zeiten von Corona-Lockdowns als systemrelevant gelten und daher weiterarbeiten dürfen – so haben sie doch Zurückhaltung bei Patienten gespürt. Doch mit der amtlichen Bescheinigung des Märkischen Kreises, als podologischer Heilpraktiker arbeiten zu dürfen, ist für Björn Freiburg eine Wende zum Besseren in Sicht.

Ein dreiviertel Jahr hat er für seine Fortbildung gebüffelt. Lehrveranstaltungen fanden, wie so oft im Corona-Jahr, online statt, die Prüfung indes war in Bonn. „Das war sehr anstrengend“, bekennt der Mellener, „das waren zwei Tage pro Woche, richtig Maloche.“

Worum ging es? Im Vorbereitungsseminar Sektorale Heilpraktikerprüfung werden die

Balve trägt Maske: Björn Freiburg mit Mammut-Design Foto: WP

prüfungsbestimmenden Themen gemäß gesetzlicher Bestimmungen intensiv behandelt und, mehr noch, geübt. Dazu gehören neben Berufs- und Gesetzeskunde auch detaillierte Fachkenntnisse zur Diagnostik und Indikationsstellung im Bereich der Podologie. So hat Björn Freiburg gelernt, welche Erkrankungen Auswirkungen auf die Füße haben. Dazu gehören beispielsweise Diabetes mellitus, Störungen des Herzkreislaufsystems, Erkrankungen des Gelenkapparats wie Gicht, Entzündungsrheuma, Arthrose, neurologische Erkrankungen sowie akute und chronische Krankheitsbilder und Infektionskrankheiten.

Vermittelt wurden zudem Grundkenntnisse in der Interpretation von medizinisch-technischen Befunden wie Labor und Funktionsdiagnostik. Björn Freiburg erhielt aber auch Informationen zu Infektionskrankheiten, bei denen laut Infektionsschutzgesetz für Heilpraktiker ein Behandlungsverbot besteht. Damit nicht genug: Der Mellener Fußpfleger lernte auch, Warnhinweisen und Symptome bei Patienten zu erkennen, bei denen eine weitergehende oder Erstdiagnostik und Therapie durch einen Arzt erforderlich ist.

Gesetz bremste Fußpfleger aus

Für Björn Freiburg war die Fortbildung wichtig. Im Jahr 2012 hatte es eine Gesetzesänderung gegeben, ihm und seinen Berufskollegen verboten hatte, Diagnosen zu stellen – zu Fußform und Fußfehlstellungen, um nur einige Beispiele zu nennen. „Wenn wir bei Patienten Schuppenflechte am Körper entdeckt haben“, berichtet Björn Freiburg, „konnten wir davon ausgehen, dass wir auch Schuppenflechte am Nagel erkennen würden.“

Die Gesetzesänderung hatte Folgen für Patienten wie Podologen. Aber auch Mediziner in Arztpraxen oder Krankenhäusern waren betroffen: Sie mussten Patienten der Podologen Privatrezepte für die Fußbehandlung ausstellen. Glücklich sei niemand damit gewesen, sagt Björn Freiburg: „Es gab eine Menge Verwaltungskram. Wenn jemand die Kosten für die Behandlung selbst übernommen hat, musste ich ihm auf die Rechnung noch einmal Mehrwertsteuer draufschlagen.“

Vergangenheit. Seitdem das Kreisgesundheitsamt Björn Freiburg per Urkunde bescheinigt, ein anerkannter Heilpraktiker der Fachrichtung Podologie zu sein, darf er selbst Privatrezepte ausstellen.

Gerade in der erneuten Lockdown-Phase erleichtert das allen Beteiligten die Arbeit. Denn beim ersten Lockdown durfte Björn Freiburg lediglich Patienten mit Privatrezept behandeln. Das hatte für seine Praxis spürbare Folgen: „Wir hatten im Frühjahr 50 Prozenten weniger Behandlungen.“

Dieses Problem stellt sich jetzt nicht mehr. Im Gegenteil: Weil Podologen als systemrelevant gelten, dürfen sie sogar ins Altenheim .