Rasen, Ausbremsen, Pöbeln: Das ist in Balve passiert

Balve. Ein 56-jähriger Balver hat Anzeige gegen einen aggressiven Seat-Fahrer erstattet. Das ist laut Polizei auf der Garbecker Straße passiert.

Gut, dass sich nicht passiert ist, obwohl der Fall in Balve beste Voraussetzungen für einen schweren Unfall hatte. Was ist passiert?

Wie die Polizei in Menden am Sonntagmorgen mitteilte, war ein 56-jähriger Balver am Samstag, 20. Mai, gegen 22.20 Uhr auf der Garbecker Straße in Balve unterwegs. Dabei sei er mit hoher, der Umgebung nicht angepassten Geschwindigkeit von einem weißen Seat überholt worden. Als der 56-Jährige per Lichthupe auf das Fehlverhalten aufmerksam gemacht habe, habe der unbekannte Seat-Fahrer unvermittelt gestoppt. „Ein Unfall konnte nur vermieden werden, weil der Bremsassistent im Fahrzeug des Balvers einschaltete und das Fahrzeug zu Stillstand brachte“, hieß es. Doch dabei blieb es nicht. Der Seat-Fahrer sei zum Pkw des Balvers gegangen und habe sein Gegenüber beleidigt. Die Beifahrerin des Seat-Fahrers habe ihn zurück gerufen. Der Mann sei weiter in Richtung Garbeck gefahren.

Sachschaden ist nicht entstanden.

Ausbremsen gilt auf jeden Fall als Ordnungswidrigkeit, kann aber auch als Straftat bewertet werden. Beleidigung kann in Zusammenhang mit einer Tätlichkeit ebenfalls als Straftat gesehen werden.

Die Polizei sucht Zeugen, Telefon 02373-9099-3211 (außerhalb der Bürozeiten) oder zu den Bürozeiten unter der Rufnummer: 02373-9099-7121 oder -7124 zu melden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve