Tempo-Kontrolle Blitzer-Alarm in Balve: Termin und Orte

Balve. In der zweiten Herbstferienwoche wird in Balve geblitzt. Der Termin, die Standorte der mobilen Radargeräte.

Überhöhtes Tempo ist in Deutschland eine der Haupt-Unfallursachen. Deshalb blitzt der Märkische Kreis in der zweiten Herbstferienwoche unter anderem in Balve.

Im Rahmen von „Netzwerk Geschwindigkeit“ wird in der Zeit vom 9. bis zum 13. Oktober (41. Kalenderwoche) die Geschwindigkeit kontrolliert.

Montag, 9. Oktober

Nachrodt: Nachrodt, Opperhusen, Einsal

Plettenberg: Zentrum, Oesterau

Dienstag, 10. Oktober

Neuenrade: Bieringsen, Küntrop, Zentrum

Schalksmühle: Dahlerbrück, Zentrum, Reeswinkel, Waldesruh

Altena: Dahle, Zentrum•Werdohl: Höhenweg, Zentrum, Kettling, Ütterlingsen

Donnerstag, 12. Oktober

Balve: Zentrum, Garbeck

Halver: Halver, Oberbrügge, Heesfeld

Freitag, 13. Oktober

Hemer: Bredenbruch, Deilinghofen, Hönnetal

Herscheid: Zentrum, Hüinghausen

