Verkehrskontrolle Blitzer-Alarm: Radar-Standorte in Balve und Menden

Balve/Menden. Blitzer jagen Flitzer. Wann und wo in der kommenden Woche in Balve und Menden Radargeräte stehen.

Überhöhtes Tempo ist in Deutschland eine der Haupt-Unfallursachen. Bereits seit vielen Jahren veröffentlicht der Märkische Kreis die Standorte seiner stationären sogenannten Starenkästen im Internet – ebenso die Standorte für die mobilen Geschwindigkeitsüberwachungswagen. Die Einsatzpläne der mobilen Fahrzeuge sind im Internet über www.maerkischer-kreis.de abrufbar. Im Rahmen von „Netzwerk Geschwindigkeit“ wird in der Zeit vom 4. bis zum 8. September (36. Kalenderwoche) die Geschwindigkeit im Kreisgebiet kontrolliert, darunter in Balve und Menden.

Montag, 4. September

Balve (Zentrum, Garbeck, Beckum, Benkamp);

Plettenberg (Eschen, Eiringhausen, Pasel).

Dienstag, 5. September

Hemer (Zentrum, Geitbecke, Hönnetal, Deilinghofen);

Schalksmühle (Zentrum, Flasskamp, Reeswinkel, Stallhaus).

Mittwoch, 6. September

Menden (Bösperde, Platte Heide, Ostsümmern);

Werdohl (Kettling, Kleinhammer, Pungelscheid, Bärenstein).

Donnerstag, 7. September

Nachrodt•Halver (Wegerhof, Sundern, Oberbrügge, Carthausen).

Freitag, 8. September

Neuenrade (Zentrum, Bieringsen, Kuschert);

Herscheid (Zentrum, Oestertal).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve