Blitzer bremsen Flitzer: Radarmessstellen in Balve, Menden

Balve/Menden. Bleifüße, aufgepasst! Der Märkische Kreis setzt nächste Woche mobile Blitzer. Termine und Standorte in Balve und Menden.

Der Märkische Kreis sagt der Raser-Szene den Kampf an. Überhöhtes Tempo ist in Deutschland eine der Haupt-Unfallursachen. Die Tempo-Kontrolle am Pfingstsonntag am Schultenhof in Leveringhausen hat überdeutlich gezeigt, wie viele Bleifüße in der Region unterwegs sind. In der kommenden Woche stehen mobile Blitzer im Kreisgebiet, darunter in Balve und Menden.

Messstellen vom 5. bis 9. Juni (KW 23)

5. Juni

Menden: Platte Heide, Ostsümmern, Bösperde

Plettenberg: Zentrum, Böddinghausen, Ohle

6. Juni

Nachrodt-Wiblingwerde: Wiblingwerde, Einsal, Opperhusen, Nachrodt

Kierspe: Zentrum, Kiersper Löh, Hölterhaus

7. Juni

Altena: Zentrum, Rahmede, Nettenscheid

Meinerzhagen: Meinerzhagen, Zentrum

8. Juni - Feiertag

9. Juni

Balve: Zentrum, Garbeck, Beckum

Werdohl: Zentrum, Eveking, Dresel

