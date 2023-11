Blitzer: Fahrverbot in Volkringhausen

Tempo-Kontrolle in Volkringhausen: Für die Polizei hat sich der Einsatz am Donnerstagabend gelohnt. Die Ergebnisse erschrecken.

Die Polizei hat am Donnerstag in der Zeit zwischen 16 und 18.10 Uhr das Tempo von Fahrzeugen auf der Mendener Straße (B 515) in Volkringhausen kontrolliert. 833 Fahrzeuge passierten die innerörtliche Messstelle. 52 Knöllchen wurden nach Angaben der Polizei von Donnerstagmorgen geschrieben. Fünf Anzeigen waren zudem dabei. Das schnellste Fahrzeug - Kennzeichen: MK - war doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt unterwegs. Für Tempo 100 in einer 50er Zone gab‘s ein Fahrverbot.

