Mobile Blitzer werden in der ersten Dezemberwoche in Balve und Menden eingesetzt (Symbolfoto).

Tempokontrolle Blitzer in Balve, Menden: Wo Radargeräte stehen

Balve/Menden Tempokontrollen in Balve und Menden: Wann und wo die Polizei in der ersten Dezemberwoche blitzt.

Der Märkische Kreis setzt in der kommenden Woche erneut mobile Blitzer zur Tempo-Kontrolle des Straßenverkehrs ein - etwa in Balve und Menden. Überhöhte Geschwindigkeit gilt in Deutschland als eine der Hauptunfallursachen.

Montag, 4. Dezember:

Meinerzhagen: Wiebelsaat, Ölmühle, Valbert

Altena: Zentrum, Nette

Dienstag, 5. Dezember:

Plettenberg: Holthausen, Zentrum, Landemert, Ohle

Balve: Benkamp, Zentrum, Eisborn, Hönnetal

Mittwoch, 6. Dezember:

Schalksmühle: Zentrum, Dahlerbrück, Reeswinkel

Hemer: Ihmert, Zentrum, Deilinghofen

Donnerstag, 7. Dezember:

Werdohl: Bärenstein, Pungelscheid, Zentrum, Höhenweg

Menden: Schwitten, Oberrödinghausen, Zentrum

Freitag, 8. Dezember:

Halver: Zentrum, Heesfeld

Nachrodt: Wiblingwerde

