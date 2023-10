Raser-Termin in Leveringhausen im August 2022 mit den damaligen Polizeichefs von Menden (Friedel Reinwald) und Hemer (Andreas Filthaut).

Tempo-Kontrolle Blitzer in Leveringhausen: Die erschreckende Bilanz

Leveringhausen. Die Polizei hat am Sonntag in Leveringhausen geblitzt. Mit gutem Grund: Gerade in der Ferienzeit hat sich der Einsatz gelohnt.

Tempokontrolle im Ausflugsort Leveringhausen an einem Sonntag in den Herbstferien: Der Einsatz der Polizei hat sich offenkundig gelohnt. Das geht aus einer am Montag veröffentlichten Bilanz hervor.

Die Kreisstraße (K) 11 verbindet Garbeck mit Hemer und Altena. Die Piste gilt als attraktiv - vor allem für Motoradfahrer. Steigungen sind dabei, Gefällstrecken, dazu ist die Strecke kurvenreich. In Leveringhausen gilt Tempo 30 außerhalb geschlossener Ortschaft.

„Das Gefahrenpotenzial für Fußgänger in dem in Rede stehenden Verkehrsraum ist hier nicht unerheblich“, heißt es. „Auf der schmalen Fahrbahn bewegten sich zahlreiche Wandergruppen und Freizeitradfahrer, da im Messbereich keine Gehwege vorhanden sind. Zudem hielten sich in unmittelbarer Nähe einer Bauernhofpension eine Vielzahl von Pensionsgästen mit Ferienkindern auf.“

Von 420 gemessenen Fahrzeugen handelte es sich neben Autos um 82 Motorräder. Insgesamt waren 79 Fahrzeuge zu schnell, davon 15 Motorräder. Zehn Kradfahrer fuhren mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit, sodass sie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erwartet, ebenso wie 16 Pkw-Fahrer. Das schnellste Motorrad – Kennzeichen: Rhein-Sieg-Kreis – wurde mit Tempo 61 gemessen. Das beschert dem Fahrer 150 Euro Bußgeld und einen Punkt in der Flensburger Verkehrszentraldatei. Noch schneller war ein Pkw mit heimischem MK-Kennzeichen - mit Tempo 67. Das bedeutet 200 Euro und ebenfalls einen Punkt. Eine 19-jährige Fahrerin aus dem Märkischen Kreis erwartet neben dem Bußgeld in Höhe von 100 Euro und einen Punkt, dazu in naher Zukunft eine Nachschulung, da sie innerhalb der Probezeit mit 57 km/h deutlich zu schnell unterwegs war.

