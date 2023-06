Start einer Ponywanderung auf dem Schultenhof in Leveringhausen: Der Hof gilt vor allem im Sommer als Urlaubsparadies für Familien mkit Kindern. Raser gefährden sie (Archiv).

Raser-Szene Blitzer in Leveringhausen: Polizei erhöht Kontrolldruck

Leveringhausen. Die Polizei erhöht den Kontrolldruck auf Raser auf der K 11 in Leveringhausen. Warum eine Blitter-Aktion erneut nötig war.

Die Polizei sagt der Raser-Szene in Leveringhausen den Kampf. Sie erhöht den Kontrolldruck. Am Samstag wurde erneut auf der Kreisstraße (K) 11 geblitzt. Der Einsatz von mobilem Radar hat es wieder gelohnt - leider.

+++ RASER-SZENE LEVERINGHAUSEN: BLITZER ERWISCHT JEDE MENGE TEMPO-SÜNDER +++

Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde das Tempo von Verkehrsteilnehmern am Samstag von 12.45 bis 18.45 Uhr überprüft. 400 Fahrzeuge passierten die Messstelle. 85 Knöllchen wegen überhöhten Tempos wurden ausgestellt, 33 Anzeigen geschrieben. Der höchste Messwert lag bei 73 km/h in einer Tempo-30-Zone außerhalb geschlossener Ortschaft. Es handelte sich um ein Motorrad mit Kennzeichen LÜN - ein Nostalgiekennzeichen aus dem Kreis Unna.

Die K 11 verbindet Balve und Neuenrade mit Altena, Hemer und Iserlohn. Wegen der kurvenreichen Streckenführung mit Berg- und Talfahrten gilt die Piste vor allem in der Krad-Szene als attraktiv. An Wochenenden und Feiertagen wird die K 11 als Verbindung zwischen Ruhrgebiet und Sorpesee genutzt. Das nächste lange Wochenende steht unmittelbar bevor. Es beginnt am kommenden Donnerstag, 8. Juni, mit Fronleichnam.

+++ RASER-SZENE LEVERINGHAUSEN: HILFT STATIONÄRER BLITZER? +++

Bereits am Pfingstsonntag hatte die Polizei in Leveringhausen geblitzt. Die Quote der Tempo-Sünder war bedrückend hoch. Die beiden Garbecker Kommunalpolitiker Alexander Schulte, Fraktionschef der CDU im Balver Stadtrat, und Lorenz Schnadt, Fraktionsvorsitzender der UWG im Balver Rat, waren empört. Schnadt machte sich gar für einen stationären Blitzer auf der K 11 stark, um die Durchschnittsgeschwindigkeit des Verkehrs dauerhaft zu senken. Neben Unfällen kommt es nach Angaben von Anwohnern wieder zu gefährlichen Situationen im Straßenverkehr.

Gefährdet sich vor allem Kinder - in Garbeck sowie auf dem Schultenhof in Leveringhausen. Im Sommer gilt der Hof als Urlaubsparadies für Familien mit Nachwuchs.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve