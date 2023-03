Verkehr Blitzer jagen Flitzer: Wo sie in Balve und Menden stehen

Balve/Menden. Blitzer jagen Flitzer: An diesen Standorten in Balve und Menden stehen nächste Woche Radargeräte.

Überhöhtes Tempo ist in Deutschland eine der Haupt-Unfallursachen. Deshalb blitzt der Märkische Kreis in der kommenden Woche unter anderem in Balve und Menden.

Mobile Messstellen vom 27. bis 31. März (KW 13)

27. März

Balve: Zentrum, Volkringhausen, Beckum

Plettenberg: Ohle, Zentrum, Landemert, Eschen

28. März

Hemer: Landhausen, Deilinghofen, Ihmert

Schalksmühle: Zentrum, Dahlerbrück, Reeswinkel

29. März

Menden: Schwitten, Zentrum, Bösperde

Werdohl: Eveking, Wilhelmsthal, Zentrum, Höhenweg, Kettling

30. März

Altena: Nettenscheid, Rahmede

Halver: Halver, Oberbrügge, Heesfeld, Eichholz

31. März

Nachrodt: Nachrodt

Herscheid: Zentrum, Hüinghausen, Herscheid

