CORONA-TESTZENTRUM Überraschung am Gründonnerstag: Vorsmann spielt Osterhase

Balve. Es hat im Testzentrum geostert. CDU-Ratsherr Vorsmann mimte den Osterhasen. Er wollte sich testen lassen. Wie war der Andrang?

Im Corona-Testzentrum in der Hauptschule am Krumpaul hat bereits Gründonnerstag schon geostert. Wie das?

„Sehr gefreut haben sich heute die Helfer im Testzentrum über den Besuch von Robin Vorsmann,der nicht nur gekommen war, um sich testen zu lassen, sondern auch eine Runde Ostereier für die ehrenamtlichen Helfer mitbrachte“, notierte ein erkennbar erfreuter Bernhard Krämer. Der DRK-Schatzmeister nahm die guten Gaben gemeinsam mit Kristina Stadelhofer vom Malteser Hilfsdienst entgegen. Vorsmann ist CDU-Ratsherr. Zudem ist er, gemeinsam mit Hape Drilling, Organisator des ehrenamtlich betriebenen Sauerlandkinos.

So viel Andrang herrscht am Gründonnerstag

Auch am Gründonnerstag herrschte erneut viel Andrang im Testzentrum. Krämer konkretisierte: „Wie schon an den Tagen zuvor, nutzen mehr als 150 Balver das Angebot der kostenlosen Bürgertests. Alle Termine am Karsamstag sind bereits vollständig ausgebucht.“

Die Termine für die nächste Woche sind nach wie vor online verfügbar. Vorgesehen war, die Termine für die Woche vom 12. bis 18. April noch am Gründonnerstag freizugeben.

Fragen bitte ausschließlich per Mail stellen

Die Organisatoren bitten, Fragen ausschließlich über die Email-Adresse testzentrum@drk-Balve.de an das Testzentrum zu richten. „Die Telefonleitung der beiden Hilfsorganisationen und der Stadt sind teilweise stark mit Rückfragen belastet“, betonte Krämer. Da das Zentrum rein ehrenamtlich betrieben wird, bitten die Organisatoren um Verständnis, dass eine telefonische Erreichbarkeit nicht gewährleistet werden kann. Krämer wies darauf hin, dass das Buchungsportal auf der kommunalen Homepage balve.de bereits oft gestellte Fragen beantwort.

Das Testzentrum wird gemeinsam von der Stadt Balve, den Hilfsdiensten DRK und MHD sowie von den heimischen Ärzten und Apothekern gestemmt. Auch die Feuerwehr trägt zum Gelingen des ehrenamtlichen Angebotes bei.