Blutspende: Darum ist Balver DRK positiv überrascht

„Wir sind systemrelevant“, sagt Bernhard Krämer vom Balver DRK über das Blutspenden. Deshalb ist es auch im Teil-Lockdown möglich und aktuell wichtiger denn je. Umso mehr freuten sich die Verantwortlichen über die Resonanz beim Termin in der Realschule.

DRK-Blutspendeaktion: Der rote Saft wird in der Corona-Krise dringend benötigt. Foto: Corinna Schutzeichel / WP

„Es läuft gut“, berichtet Bernhard Krämer am Montagnachmittag. Und weiß auch warum: „Wir haben in Balve sehr treue Spenderinnen und Spender.“ Die Quote an Hilfsbereiten in Relation zur Gesamtbevölkerung ist in der Hönnestadt seit jeher deutlich höher als in vielen anderen, gerade größeren Kommunen. 1500 bis 1600 Spender kommen in der Regel in Balve in einem Jahr vorbei.

Beim Blutspendetermin am Montag in der Realschulaula macht sich auch der gerade seit einer Woche geltende Teil-Lockdown anderer gesellschaftlicher Bereiche nicht bemerkbar. Von einem Einbruch der Zahlen aus Angst vor einer Ansteckung ist nichts zu merken. Schließlich sind die Vorkehrungen auch gut, waren es schon bei allen Terminen unter Corona-Einfluss seit dem Frühling. Handdesinfektion und Fiebermessen sind am Eingang angesagt, dann geht es im Einbahnstraßensystem durch die verschiedenen Stationen. Essen und Getränke gibt es dann im Anschluss zum mitnehmen. „Das gemütliche Beisammensein als Teil der Spende vermissen natürlich viele“, weiß Bernhard Krämer. Aber wichtiger ist allen, auch in schwierigen Zeiten ihre Spenden abzugeben. Und das läuft gut. Auch wenn es am Montag wegen eines kurzfristigen Personalausfalls und technischer Probleme zu kurzen Wartezeiten kommt.

Um die 150 Leute erwartet Krämer beim Gespräch am Nachmittag. Sogar 174 Spenderinnen und Spender ergibt am Ende die Zählung. Darunter sind neun Erstspender: auch das eine überdurchschnittliche Zahl.

Entsprechend groß sind Erleichterung und Freude beim DRK. Denn weiterhin gilt sowohl für den Blutspendedienst West wie auch ganz Deutschland eine angespannte Lage bei den Blutkonserven. Seit Beginn der Coronapandemie sind die Reserven teils dramatisch zurückgegangen. Ein Grund ist, dass an vielen Orten die üblichen Spendetermine nicht stattfinden können, weil die Räume zu klein sind und die notwendigen Abstände nicht gewährleisten können. In Balve fallen die Termine in Beckum und Garbeck darunter, was aber durch die Kapazität der anderen Orte aufgefangen wurde. In diesem Jahr wird dort keine Spende mehr stattfinden, für 2021 arbeite man aber an einem Konzept, um auch in Garbeck und Beckum sicher wieder arbeiten zu können, erklärt Bernhard Krämer.

DRK Balve, Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft (von links) Gabriele Schwartpaul-Hermes, Rainer Schäfer, Julian Krämer, Henny Wolf, Bernd Krämer, Matthias Maslow. In der Corona-Krise werden treue Spender allerdings nur im kleinsten Kreis geehrt. Foto: V. Greger / DRK Balve

Seit dem Sommer bietet der Blutspendedienst West ein digitales System zur Terminfindung und Anmeldung an über deren Internetseiten. Das verhindert in Coronazeiten das Schlangestehen, ist aber auch außerhalb dessen ein deutlicher Gewinn an Komfort für alle Spende. Künftig wird man zu einer festgelegten Zeit zur Ader gelassen. „Das hat sich mittlerweile gut eingespielt“, sagt Bernhard Krämer. Und die Online-Terminvergabe ist auch noch sehr kurzfristig möglich. Vor allem aber betont Krämer: „Wir weisen niemanden ab.“ Es werden immer Kapazitäten frei gehalten für spontane Spender oder diejenigen, die aus verschiedenen Gründen vorab keine feste Zeit buchen können.

Kleine Überraschungen

Wer Spenderjubiläen in diesem Jahr begeht, kann das aber nicht, wie gewohnt, in großer Runde feiern. Stattdessen werden die DRK-Helfer an den Haustüren im gebührenden Abstand die Urkunden und kleine Anerkennungen für den Einsatz vorbeibringen.