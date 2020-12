Blutspenden in Eisborn: Warum Aktion laufen darf

Eisborn/Hagen. Es bleibt dabei: Am Mittwoch, 16. Dezember, findet in Eisborns Schützenhalle eine Blutspendeaktion statt. Wie läuft die Anmeldung?

Der für Mittwoch, 16. Dezember, in Eisborn geplante Blutspendetermin des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) findet statt. Darauf wies DRK-Sprecher Stephan David Küpper in einem emotionalen Appell an. Die Aktion findet in der Schützenhalle an der Horster Straße 2 von 16.30 bis 19.30 Uhr statt.

Auch angesichts des neuen Lockdowns müsse die Versorgung von Patientinnen und Patienten mit Blutspenden weiter gewährleistet werden, teilte Küpper mit. Blutpräparate seien in Therapie und Notfallversorgung unverzichtbar, einige Blutbestandteile nur wenige Tage haltbar. Alle Coronaschutzverordnungen nehmen Blutspendetermine von den Beschränkungen ausdrücklich aus! In den vergangenen Monaten ist es mit vereinten Anstrengungen gelungen, die Versorgung schwerkranker Patienten mit Blutkonserven zu garantieren. In Eisborn, wie anderswo, werden die Corona-Schutzmaßnahmen umgesetzt. Dazu gehört auch das Tragen einer Mundnasenschutzmaske. Anmeldung: https://www.drk-blutspende.de/blutspendetermine/termine