Balve. Als der Fahrer eines Sprinters am Dienstag zu seinem Kleinlaster in Balve zurückkehrte, erwartete ihn eine böse Überraschung.

Ein ausländischer Laster hat am Dienstag, 9.15 Uhr, in Höhe Hauptstraße 11 in Balve den linken Außenspiegel eines Sprinters abgefahren. Das Fahrzeug stand ordnungsgemäß in einer Parkbucht. Der Unfallverursacher beging Unfallflucht, wie die Polizei am Mittwoch erklärte. Sie gab den Schaden mit 100 Euro an.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve