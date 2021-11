CORONA-PANDEMIE Boosterimpfungen in Balve: „Wir sind für 14 Tage ausgebucht“

Balve. Das Impfzentrum Krumpaul wird förmlich überrannt. Das Interesse an Booster-Impfungen in Balve ist riesengroß. Das Team hat reagiert.

Die Balver Hausarztpraxen haben mit Deutschem Roten Kreuz und Maltesern sowie der Stadt Balve und den örtlichen Apotheken im Corona-Testzentrum an der Hauptschule am Balver Krumpaul eine Impfstelle für die Booster-Impfungen errichtet. „Wir haben hier sehr gut zu tun“, erklärt Dr. Paul Stüeken jr. der Westfalenpost vor Ort.

Balver Impfzentrum: Bereits kurz vor der Öffnung um 14 Uhr standen die ersten Menschen Schlange, um sich ihre dritte Schutzimpfung abzuholen. Foto: Sven Paul / WP

„Geplant war anfangs, 150 Menschen mit der dritten Schutzimpfung gegen das Covid-19-Virus zu impfen. Aufgrund der starken Nachfrage erhöhen wir jetzt auf 210 Menschen, die sich hier täglich ihre Impfung abholen können. Wir sind bis auf ein paar noch freie Termine bereits für 14 Tage im Voraus ausgebucht.“

Auf Initiative der Balver Hausärzte Dr. Gregor Schmitz, der bis Ende September bereits das Impfzentrum des Märkischen Kreises in Lüdenscheid geleitet hatte, und Dr. Paul Stüeken jr. war das Impfzentrum am Krumpaul in der Balver Hauptschule binnen weniger Tage geplant und aufgebaut worden. „Knapp 50 Prozent der Menschen, die uns jetzt hier aufsuchen, kommen nicht aus Balver“, ergänzt DRK-Schatzmeister Bernd Krämer. „Zum Teil kommen die Menschen aus der ganzen Region zu uns. Selbst aus Iserlohn finden sich hier viele ein.“

Balver Impfzentrum: Menschen kommen sogar aus Iserlohn. Foto: Sven Paul / WP

Impfarzt vor Ort ist der erfahrene Mediziner Dr. Egbert Stüeken, der bereits im Vorfeld in den Impfzentren Lüdenscheid und Iserlohn als Impfarzt tätig war. „Bei uns kann jeder seine dritte Impfung erhalten der älter als 12 Jahre ist und dessen zweite Impfung vor mehr als fünf Monaten war. Wir verabreichen hier den Impfstoff von Biontech, welcher eine gute Wirksamkeit und Verträglichkeit hat“, erklärte Stüeken.

Da sich bei vielen die Frage nach der Eintragung des neuen Impfstatus in eine Corona-App stellt, sagt DRK-Schatzmeister Bernd Krämer: „Die Impfung kann direkt nach der Verabreichung in eine App eingetragen werden. Den QR-Code als Impfbescheinigung für das Smartphone gibt es direkt danach. Nach 14 Tagen erscheint es dann dort als neuer Impfstatus. Der alte Status einer vollständigen Impfung bleibt natürlich während dieser Zeit vollständig erhalten.“

Das Balver Impfzentrum wird im Wechsel mit dem bereits vorhandenen Testzentrum betrieben, um Überschneidungen zu vermeiden. „Um auch eventuelle Konflikte mit dem Schulbetrieb zu vermeiden, bitte ich darum, den Eingang kommend vom Sportplatz aus zu benutzen. Hier gibt es auch viele Parkmöglichkeiten für unsere Besucher“, bat Krämer.

Geimpft wird montags, dienstags und donnerstags von 14 bis 19 Uhr sowie mittwochs und freitags von 8 bis 13 Uhr. Impfwillige müssen einen Termin online buchen. Der Terminkalender ist sowohl über die Homepages der beiden Praxen am Drostenplatz und der Hauptstraße, als auch im Internet unter www.terminland.eu/aerzteteam zu finden.

