Breaking News: Berthold Königs Nachfolge geregelt

Langenholthausen Berthold König hat nach 25 Jahren als Brudermeister von Langenholthausens Schützen einen Nachfolger. Wer ist, wann er sich zur Wahl stellt.

Der Schützenkönig von 2019 wird Nachfolger von Brudermeister Berthold König in Langenholthausen. Das sagte der amtierende Vorsitzende der Westfalenpost am Freitag. Karsten Bartsch war 2019 Schützenkönig. Vorstandserfahrung hat er auch. Er amtiert als Schriftführer. Karsten Bartsch habe seine Bereitschaft erklärt, den Vorsitz zu übernehmen, sagte Berthold König weiter. Die Wahl soll bei der Generalversammlung im kommenden Januar stattfinden. Dann wäre Berthold König 25 Jahre im Amt gewesen. Der scheidende Schützen-Chef will seinen Nachfolger nach Kräften unterstützen.

