SCHNELLES NETZ Breitband-Ausbau in Garbeck: So sieht der Zeitplan aus

Garbeck. Breitband-Ausbau: Nun geht es auch in Garbeck. Wie der Zeitplan aussieht.

In Sachen schnelles Internet ist nun Garbeck an der Reihe: In diesem Ortsteil wird nun der Breitband-Ausbau fortgesetzt. Das teilte Bürgermeister Hubertus Mühling am Gründonnerstag mit.

Die Arbeiten sollen demnach in der zweiten Aprilwoche beginnen. „Kaum ist der eine Bautrupp aus Garbeck abgerückt, steht wohl der nächste in den Startlöchern“, meinte Mühling. Denn wenn die Arbeiten in den jeweiligen Straßen abgeschlossen sind, soll es im Juni mit dem Ausbau der Dorfmitte losgehen. Das Vergabeverfahren zum Projekt läuft bereits. Mühling: „Durch die Bauarbeiten wird es zu einigen Beeinträchtigungen kommen.“ Die Stadtverwaltung bittet daher die Bürgerinnen und Bürger um Verständnis.