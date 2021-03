Breitbandstart: Wann weiße Flecken geschlossen sein sollen

Balve/Lüdenscheid. Der neue Digital-Ausschuss des Kreises nimmt Fahrt auf. Wo ist der Job beim Breitband-Ausbau erledigt, wo nicht? Wie sieht’s in Balve aus?

Der Kreistagsausschuss für Digitalisierung und E-Government hat seine Arbeit aufgenommen. Auf das neue Gremium hatten sich die Fraktionen nach der Kreistagswahl verständigt.

Auf einem guten Weg sei der Breitbandausbau in Wohngebieten im Kreis, hieß es. Die Verwaltung legte auf Bitten der UWG einen Zwischenbericht vor. Der Ausbau in den 42 geförderten Gewerbegebieten sei mit 72 Kilometer Tiefbau durch die Telekom zum Ende des Jahres abgeschlossen worden. Den Auftrag für den geförderten Glasfaserausbau in Wohngebieten teilen sich zwei Telekommunikationsgesellschaften. In Balve baut die Telekom das schnelle Netz.

Etat einstimmig genehmigt

Die Buchbarkeit der neuen Glasfasertarife soll voraussichtlich bis zum Frühjahr ermöglicht werden. In Balve, Hemer, Neuenrade, Werdohl, Plettenberg und Herscheid sei ein Start noch in diesem Jahr geplant. Aufgrund der enormen Baumaßnahmen (1.000 Kilometer Gräben, 44.500 Haushalte) werde das Projekt bis Mitte 2023 andauern, hieß es. Auch für die sogenannten weißen Flecken wird ein Ausbaustart bis spätestens 2022 angestrebt. Gefördert werden 4.304 Privathaushalte, 58 weitere Schulen, acht Krankenhäuser sowie 2.200 Anschlüsse in 64 Gewerbegebieten.

Der Ausschuss genehmigte den Etat einstimmig. Von den insgesamt 35,5 Millionen Euro fließen 25 Millionen Euro in den Breitbandausbau. Der Eigenanteil des Kreises beträgt 10,5 Millionen Euro.