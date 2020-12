Buchstäblich schwere Beute: Wo Diebe in Garbeck hinlangten

Garbeck. Zwei Einbrecher haben in einem Unternehmen am Garbecker Kirchfeld hingelangt. Sie erbeuteten 650 Kilo Zinn. Doch die Täter wurden gefilmt.

Buchstäblich schwere Beute haben zwei Unbekannte in Garbeck am Sonntagabend zwischen 22.20 und 22.40 Uhr gemacht. Wie die Polizei am Montag weiter mitteilte, langten die beiden Täter in einem Unternehmen Im Kirchfeld hin. Sie schraubten demnach ein Wandelement ab und zogen an einem Haken insgesamt rund 30 Zinnknüppel mit einem Gesamtgewicht von 650 Kilo aus der Halle heraus. Die Täter setzten danach das Wandelement wieder ein. Sie verschwanden in Richtung Blintroper Weg.

Bereits am 28. November waren laut Polizei zwei vermummte Personen beobachtet worden, die auf dem Firmengelände herumschlichen. Die Polizei sicherte Videoaufnahmen. Sie sucht Zeugen. Die Täter müssen zu später Stunde mit einem Lkw unterwegs gewesen sein.

Hinweise bitte an die Polizei in Menden, Telefon 02373-9099-0.