„Bücher, Tee und mehr“: Marktlücke in Balve gefüllt

Balve. Seit Mitte Mai gibt es den Laden in Balve schon. Am Freitag, beim Happy Einkaufstag, startete er offiziell – mit einem besonderen Sortiment.

Seit Mitte Mai gibt es in Balve einen neuen Laden aus einer Sparte, die lange als aussterbende Art galt. Damals übernahmen Winfried Hagenkötter und Martin Osthoff die Räume im Haus Bogenstraße 1 vom Ehepaar Schmidt. Das Unternehmer-Duo bietet seither „Bücher, Tee und mehr“ an. Am Freitag, zum 20-jährigen Jubiläum des Happy Einkaufstages, wurde der Laden offiziell eröffnet.

An der Glasfront prangt ein Plakat des US-Bestsellerautors John Irving, und die Regale weisen eine beachtliche Zahl an Romanen und Sachbüchern auf. Winfried Hagenkötter betont, er sei in der Lage, binnen eines Tages bestellte Bücher zu besorgen. So schnell ist oft nicht mal Online-Riese Amazon. Bei Schulbüchern jedoch dauere die Lieferung länger. Hagenkötter rät Eltern, Schullektüre zügig zu bestellen. Obendrein bietet Hagenkötter, Osthoff und ihr dreiköpfiges Team – neben Ingrid Schutzeichel sind Jasmin Thiele und Celine Brink – hochwertige Tees, Liköre und Geschenkartikel an. Fakt ist: Das Geschäft hat eine Marktlücke gefüllt.

