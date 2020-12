Bücherei Balve dicht: Vorbestellungen trotzdem möglich

Balve. Balves Bücherei geht am Donnerstag in den Lockdown. Bücher-Leihe und -Rückgabe ist dennoch möglich. Was geht, wie es geht.

Vom Lockdown ist auch die Balver Bücherei betroffen: Ab Donnerstag, 17. Dezember, ist das Haus dicht. Leihfristen werden automatisch angepasst, Anrufe, Mails sind nicht nötig. Die Bücherei bietet erneut einen „Take-Away-Service“ an: Bücher können täglich außer mittwochs von 14 bis 18 Uhr in einer Kiste im Flur abgegeben werden. Das gilt auch für vorbestellte Bücher. Vorbestellungen aller Bestandsbücher sind via Bücherei-App B24 oder Homepage der Stadt (balve.de) möglich. Der Service wird bis einschließlich Dienstag, 22. Dezember, und voraussichtlich vom 4. bis zum 10. Januar angeboten. Das Bücherei-Team ist täglich vormittags und zu den Abholzeiten erreichbar: Telefon 02375-666; buecherei@balve.de.