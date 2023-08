Bücherschrank in Volkringhausen: Diese Damen kümmern sich

Volkringhausen/Arnsberg. Ein Bücherschrank für Volkringhausen: zentral erreichbar. Dahinter stehen Westenergie und zwei engagierte Damen.

Der Dorfplatz in Volkringhausen hat ein neues Highlight: Bürgermeister Hubertus Mühling, Westenergie-Kommunalmanager Johannes Kobeloer sowie die Bücherpatinnen Birgit Lesniak und Claudia Mühling haben den Westenergie-Bücherschrank an prominenter Stelle eingeweiht.

Nach fast fünf Jahren ist dies der zweite Bücherschrank, den die Stadt Balve gemeinsam mit Westenergie aufstellt und der 333. Schrank, den der Infrastrukturdienstleister im gesamten Versorgungsgebiet im Westen Deutschlands. Seit 2011 stellt Westenergie offene Bücherschränke an zentralen Plätzen in Städten und Gemeinden auf. Das Prinzip des Bücherschrankes ist denkbar einfach: Jemand stellt gebrauchte, gut erhaltene Bücher in den Schrank, andere nehmen sich welche heraus.

Bücherschrank Volkringhausen: „Bibs“ Lesniak sortiert. Foto: Julia Snelinski / Westenergie

„Der Bücherschrank von Westenergie ist ein tolles Angebot, mit dem wir den öffentlichen und modernen Dorfplatz in Volkringhausen beleben und die Kultur des Teilens unterstützen“, betont Bücherpatin Birgit Lesniak. Die Bücherpatin kümmert sich ehrenamtlich mit Claudia Mühling um den Bücherschrank und achtet darauf, dass nur gut erhaltene Bücher in dem Schrank stehen und Krimis, Romane, Sachbücher und Kinderliteratur passend einsortiert sind.

Bürgermeister Hubertus Mühling ist begeistert: „Der Westenergie Bücherschrank ist ganz klar eine Bereicherung für den Dorfplatz. Ich würde mir wünschen, dass dieser Bücherschrank bei den Bürgerinnen und Bürgern großen Anklang findet. Ich freue mich auch über das Engagement der beiden Patinnen Birgit Lesniak und Claudia Mühling. Sie setzen sich sehr für Volkringhausen ein.“

Bücherschrank Volkringhausen: wetterfest Foto: Julia Snelinski / Westenergie

„Als Partner der Stadt Balve kümmern wir uns nicht nur um die Energieversorgung, sondern engagieren uns auch darüber hinaus im gesellschaftlichen und kulturellen Bereich. Wir wünschen uns, dass der Bücherschrank den Treffpunkt Dorfplatz in Volkringhausen um das Erlebnis Literaturtausches erweitert“, freut sich Johannes Kobeloer, Kommunalmanager bei Westenergie. und stellt dabei ein Pippi Langstrumpf-Buch in den Bücherschrank. Ein passendes Buch, das er extra mitgebracht hat, da die Geschichte rund um die Kinderheldin als Kindermusical jüngst in der Balver Höhle Premiere feierte. Der Bücherschrank ist rund um die Uhr geöffnet und besteht aus wetterfestem Cortenstahl. Das schlanke Design passt gut in den öffentlichen Raum. Die Türen schließen selbsttätig: Die Bücher sind vor Regen geschützt.

Ortsvorsteher Hubertus Schweitzer bewirbt den Bücherschrank in der Volkringhausen-App: „Ich würde mich freuen, wenn dieses Angebot genutzt würde, und möchte darauf hinweisen, dass auch ein entsprechender Vorrat an Büchern für Kinder und Jugendliche zur Verfügung steht. Sollte jemand noch Bücher abzugeben haben, mit den wir den vorhandenen Bestand aufbessern beziehungsweise ergänzen können, bitte ich, dieses mit Bibs oder Claudia abzusprechen.“

