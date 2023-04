Bürgerfragen: MdB Bettina Lugk kommt am Samstag nach Balve

Balve. Die heimische Bundestagsabgeordnete Bettina Lugk (SPD) beantwortet Bürgerfragen in Balve. Alle Zahlen, Daten, Fakten.

Die heimische SPD-Bundestagsabgeordnete Bettina Lugk und Balver Ortsverein stehen am Samstag, 15. April, in der Zeit von 9 bis 11 Uhr vor der Genussbäckerei Tillmann an der Hauptstraße in Balve, um Bürgerfragen zu beantworten.

Bettina Lugk über ihre Motivation: „Im Wahlkampf 2021 habe ich versprochen, nicht nur in Wahljahren im Wahlkreis vor Ort zu sein. Nach dem Erfolg der Sommertour 2022 geht es nun auf Ostertour 2023. Mir ist der persönliche Dialog mit den Bürgerinnen und Bürger in Altena, Balve, Hemer, Iserlohn, Menden, Nachrodt-Wiblingwerde, Neuenrade, Plettenberg und Werdohl wichtig. Neben der Teilnahme an Veranstaltungen und Sportevents, Unternehmensbesuchen und Vereinstreffen sind die mobilen Bürgersprechstunden direkt vor Ort ein wichtiger Baustein meiner aktiven Wahlkreisarbeit.“





Um Pfingsten herum will die Parlamentarierin ihre Bürgertour durch die Region wiederholen.

