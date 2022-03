Bürgerhaus am Platz: Wann feiert Balves gute Stube Premiere?

Balve. Endlich wieder Veranstaltungen. Die Stadt Balve präsentierte im Ratsausschuss ESDS eine Übersicht. Welche Rolle spielt Haus Mines?

Die Stadt Balve traut sich angesichts in der Regel inzwischen mild verlaufenden Corona-Infektionen, in diesem Jahr Veranstaltungen zu planen.

4. April: Wiederaufnahme des „Kreativen Montags“. Die Bastelreihe für Grundschulkinder in der städtischen Bücherei startet neu.

Saisonstart auf dem Museumsgelände am 15. Mai. In den leeren Räumen des Museums für Vor- und Frühgeschichte wird in Kooperation mit dem Innenstadtbüro eine Mini-Tourismus-Ausstellung organisiert. Das Innenstadtbüro will sich zudem mit einem eigenen Stand am Saisonstart beteiligen – und über die Planung des Geschichtsparks Balve informieren.

17. Mai: Lesung „Buch & Genuss“, Teil 1. Lesungsabend mit Häppchen in einer stimmungsvoll geschmückten Bücherei. Teil 2 mit neuen Autoren und Büchern startet im Oktober.

Klassikveranstaltung in der Höhle: Gemeinsam mit dem Verein Festspiele Balver Höhle präsentiert die Stadt am Freitag, 10. Juni, „Die Nacht der Tenöre“ in der Höhle.

13. Juni: Start des Sommer-Lese-Clubs. Thema: „Wir schützen unsere Erde“. Es geht um Nachhaltigkeit, Upcycling und die Natur vor der Haustür. Die Abschlussparty steigt am 17. August.

„Luise heizt ein“: Laut Kreis findet diese Veranstaltung Anfang Juli statt. Das städtische Museum beteiligt sich mit einer Bastelaktion.

Ende August 2022: Die Fledermausnacht am städtischen Museum wird in Kooperation mit der Realschule und dem NHV organisiert.

Halloween an der Luisenhütte am 28. Oktober: Das städtische Museum beteiligt sich beim fröhlichen Gruseln mit einer Bastelaktion.

Aktion „Offene Gärten im Ruhrbogen“: Sie soll erneut stattfinden. Die Gartenaktion läuft am 22. Mai, 19. Juni, 17. Juli, 14. August und 11. September in der Regel von 11 bis 18 Uhr. Die „LichterGärten“ haben am 10. September zwischen 18 und 22 Uhr geöffnet.

Das große Kurbeln

Stadtradeln, 15. August bis 4. September. Im Sommer 2021 hat die Stadt Balve erfolgreich an der bundesweiten Aktion „Stadtradeln“ teilgenommen. Bei diesem Wettbewerb geht es darum, 21 Tage lang möglichst oft aufs Fahrrad umzusatteln: klimafreundlich. Die Stadt Balve beteiligt sich erneut aktiv. Die Sparkasse sponsert.

Am Freitag, 9. September, findet die traditionelle Veranstaltung „Ehrung verdienter Bürger“ sowie die Auslobung des Heimatpreises statt.

Stadtfest am 10./11. September: Das traditionelle Balver Stadtfest bietet diesmal besonders viel Programm für Kinder und Jugendliche. Vereine und Institutionen sollen eingebunden werden. Beim Stadtfest werden zwei Jubiläen gewürdigt: 50 Jahre Balver Jugendzentrum und 75 Jahre Rettung der Balver Höhle. Obendrein wird die Siegerehrung des Stadtradelns integriert. Die Volksbank, Veltins-Brauerei und Sparkasse haben bereits Unterstützung zugesagt.

4. bis 8. Oktober: Schreibwerkstatt für Jugendliche in der Garbecker Bücherei. Gefördert durch das „Schreibland NRW“ und unter Anleitung von Dozentin Beatrix Schulte wagen sich Jugendliche an die eigene Erzählung.

Bespielung des „Bürgerhauses am Platze“: Dieses Jahr sollen kleine Veranstaltungen im Bürgerhaus am Platze stattfinden. Geplant sind Lesungen, Ausstellungen, Stadtrally.

Adventsfeier für Senioren am Dinerstag, 13. Dezember. Bürgermeister Hubertus Mühling: „Die Adventsfeier ist eine fest etablierte Veranstaltung mit einem hohen Stellenwert für die Seniorenarbeit unserer Stadt im Schulzentrum.“ Realschüler garantieren einen Mehr-Generationen-Spaß.

