Bürgerstiftung: Das hat sie binnen zehn Jahren geleistet

Balve. Die Bürgerstiftung Balve besteht seit zehn Jahren. Sie hat Projekte mit einer beeindruckenden Summe gefördert, und sie hat noch viel vor.

Die Bürgerstiftung Balve hat sich zum zehnjährigen Bestehen neue erfunden. Dem Vorsitzenden Wolfram Schmitz stehen seit kurzem zwei neue Vorstandskollegen zur Seite. Der Allgemeine Vertreter des Bürgermeisters, Michael Bathe, amtiert seither als zweiter Vorsitzender, Stadtkämmerer Hans-Jürgen Karthaus als Geschäftsführer. Die Beiden sehen, wie sie der Westfalenpost im Gespräch sagten, ihr Engagement auch mit Blick auf ihren nahenden Abschied aus dem Berufsleben. der nahtlos in einen Neubeginn im Ehrenamt übergeht.

Die First Responder des Löschzuges Hönnetal brauchen ein neues Fahrzeug. Es soll geänderten Anforderungen genügen.Mit dabei: Wolfram Schmitz (Bürgerstiftung Balve), Christian Boike (Feuerwehr Balve) sowie die Rettungshelfer Nicole Boike, Werner Lübke und Markus Schulte. Foto: jürgen overkott / WP

Fakt jedenfalls ist: Michael Bathe und Hans-Jürgen Karthaus wollen der Bürgerstiftung erklärtermaßen neuen Schwung verleihen.

Fakt ist auch: Die Bürgerschaft hat zehn Jahre Gutes für Balve geleistet.

Rückblende. Bürgergesellschaft und Bürgerstiftung entstanden nach dem qualvollen Sterben des Balver St.-Marien-Krankenhauses. Es war zuletzt nicht mehr wirtschaftlich. 2012 schloss es für immer. Bürgergesellschaft und Bürgerstiftung hatten sich zum Ziel gesetzt, die Qualität der medizinischen Versorgung im Stadtgebiet zu sichern – im ehemaligen Krankenhaus-Gebäude.

Darüber hinaus sieht die Satzung der Bürgerstiftung vor, „gemeinsame bürgerschaftliche Verantwortung zu fördern und Kräfte der Innovation zu mobilisieren“ – durch „Beschaffung von Mitteln“. Förderfähig sind demnach Projekte in Bildung und Erziehung, Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur, Umwelt- und Naturschutz, Heimat- und Brauchtumspflege sowie Denkmalschutz, Jugend- und Altenhilfe, öffentlichem Gesundheitswesen,m Sport und Völkerverständigung. Auch hilfsbedürftige Personen können unterstützt werden.

Binnen zehn Jahren hat die Bürgerstiftung, wie Vorsitzender Wolfram Schmitz vorrechnet, nicht weniger als insgesamt 186.477,14 Euro Spendengelder für die gute Sache gegeben. Im zu Ende gegangenen Jahr flossen 38.560 Euro gemeinnützigen Projekten zu: Bestmarke. Seit Gründung der Stiftung waren es stets mindestens fünfstellige Beträge.

Der weitaus größte Spenden-Anteil kam dem örtlichen Gesundheitswesen zu gute: Insgesamt 159.295 Euro setzen sich aus nicht weniger als 39 Einzelspenden zusammen. Zu den am meisten Begünstigten zählen die First Responder der Freiwilligen Feuerwehr Balve, die Unfallopfern vielfach schneller als der Notarzt helfen können. Sie wurden mit insgesamt 53.000 Euro bedacht. Zudem erhielt das Seniorenhaus St. Johannes in Balve insgesamt 23.145 Euro an Zuwendungen. Das Deutsche Rote Kreuz vor Ort wurde mit insgesamt 16.650 Euro unterstützt.

Spende für First-Responder-Auto

Mit einer Großspende wurde übrigens auch der Festspielverein Balver Höhle in finanziell schwieriger Zeit unterstützt. Die Festspieltruppe erhielt 13.000 Euro.

Stiftungschef Wolfram Schmitz blickte bei de jüngsten Versammlung bereits ins Jubiläumsjahr. Im Mittelpunkt der Aktivitäten steht ein Zuschuss zur Anschaffung eines neuen Spezialfahrzeugs für die First Responder. Er soll geländegängig sein, um gegebenenfalls bei Unfällen von Mountainbikern in Balves Wäldern schnell vor Ort sein können. Das Fahrzeug kostet 66.000 Euro, Fahrgestell, Aufbau, Schleifkorbtrage und Notfallzucksäcke des Systems MK inklusive. Die Bürgerstiftung übernimmt die Hälfte der Kosten. Davon übernimmt der Förderverein der Bürgerstiftung 8.000 Euro.

Das Fahrgestell des neuen Fahrzeugs ist bereits da. Der Aufbau, hieß es, komme in diesem Monat. Das neue Auto soll der First-Responder-Einheit um Christian Boike Anfang dieses Jahres übergeben werden; ein genauer Termin steht noch nicht fest.

Der Feuerwehr gelang es übrigens, neben Geldern der Bürgerstiftung des heimischen Leader-Verein dazu zu bewegen, 15.087 Euro aus dem Topf der Europäischen Union zur Förderung des ländlichen Raums locker zu machen. Zudem sicherte sich die Wehr Unterstützung durch weitere Spender. Der Förderverein Löschgruppe schoss übrigens 4.000 Euro zu.

Die Bürgerstiftung betonte, nach wie vor auf Spenden aus der Bürgerschaft angewiesen zu sein. So verwies Wolfram Schmitz darauf, dass auch Nachlässe willkommen seien.

Die Kontodaten der Bürgerstiftung sind auf deren Homepage im Internet einzusehen: buergerstiftung-balve.de.

