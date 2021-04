Glätte bei Flugplatz: Böse Überraschung für Autofahrer

Ein Autofahrer hat am Montagmorgen in Höhe des Flugplatzes eine böse Überraschung erlebt.

Garbeck/Küntrop. Frost, Schnee, Eis: Ein Autofahrer hat am Montagmorgen in Höhe des Flugplatzes zwischen Garbeck und Küntrop eine böse Überraschung erlebt.

8.000 Euro Sachschaden: Das ist das Ergebnis eines wetterbedingten Unfalls am Montagmorgen in Höhe des Flugplatzes an der Stadtgrenze zwischen Balve und Neuenrade. Das sagte Polizeisprecher Dietmar Boronowski auf Anfrage der Westfalenpost. Der Unfall wurde um 7.56 Uhr gemeldet. Der Fahrer eines Pkw kam von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug prallte gegen eine Leitplanke. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Tiefsttemperatur in Balve lag am Montag bei minus 2,9 Grad. Zudem hatte es in der Nacht zu Montag leicht geschneit.