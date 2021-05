„Bunt statt grau“: Saattütchen sind zu haben

Balve/Neuenrade. Gute Nachrichten für Gartenfreunde: Saattütchen der Aktion „Bunt statt grau“ sind da. Wo sie zu haben sind.

Die Samentütchen mit einer Saatgutmischung für Bienen, Hummeln, Schmetterlinge & Co. sind frisch eingetroffen und jeder Interessierte erhält ab sofort u.a. an der Bürgerrezeption im Neuenrader Rathaus die begehrte Saatgutmischung.

Der Wettbewerb

Wie bereits berichtet, loben die Kommunen Arnsberg, Balve, Neuenrade und Sundern den Wettbewerb „BUNT statt grau - Vorgärten klimafreundlich gestalten“ aus. Teilnehmen können alle Eigentümer:innen oder Mieter:innen eines Vorgartens in den vier Kommunen. Wer teilnehmen möchte, reicht bis zum 12. September drei aussagekräftige Fotos seines Vorgartens ein und füllt das Teilnahmeformular auf www.leadersein.de/buntstattgrau aus. Hier finden Teilnehmer:innen auch eine eigens erstellte Broschüre mit praktischen Tipps und Beispielen für eine einfache aber naturgerechte Beetpflege. Die Broschüre gibt es ab sofort auch kostenlos an vielen Auslegestellen in den beteiligten Kommunen zum Mitnehmen, so zum Beispiel an der Bürgerrezeption im Neuenrader Rathaus. Dort liegen auch Flyer, in denen die Teilnahmebedingungen noch mal kurz erklärt sind, aus.

Der Wettbewerb ist ein Leaderprojekt der LEADERsein!-Bürgerregion am Sorpesee.

Das Ziel

Ziel des Projektes ist es, Gartenbegeisterte zu motivieren, ihre Vorgärten naturnah zu gestalten. Klaus Fröhlich, Mitarbeiter bei der Stadt Arnsberg und Initiator: „Es sollen heimische Pflanzen gesetzt und Strukturen wie Kräuterspiralen oder „wilde Ecken“ angelegt werden. So können triste Flächen in ein Blütenmeer verwandelt werden, um neuen Lebensraum für Bienen, Insekten und andere Tiere zu schaffen.“ Eine fachkundige Jury bewertet Neupflanzungen oder Gestaltungen bereits bestehender Vorgärten, wobei sie ein besonderes Augenmerk auf die Verwendung heimischer Pflanzenarten legt. Weitere Wertungspunkte vergibt sie für das Anlegen von Strukturen wie Trockenmauern.

Der Weg

Grundlage der Bewertung sind die eingereichten Fotos und eine Begehung ausgewählter Gärten. Die Teilnehmer:innen haben dabei doppelte Gewinnchancen: Zuerst prämiert die Jury aus den eingereichten Bewerbungen drei Vorgärten je Kommune. Danach wählt die Jury aus den insgesamt zwölf prämierten Gärten die drei schönsten Vorgärten der LEADERsein!-Bürgerregion aus.

Die Preise

Zu gewinnen sind Geldpreise im Gesamtwert von 1.200 Euro sowie attraktive Sachpreise. Klaus Fröhlich: „In jedem Fall gewinnt die Umwelt und damit wir alle!“Alle Infos zur Teilnahme unter: www.arnsberg.de/buntstattgrau

Täglich wissen, was in Balve passiert: Hier kostenlos für den WP-Balve-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve