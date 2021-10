Bunte Steine aus Balve: Liebhaberei erlebt große Nachfrage

Balve. Ausgerechnet im Lockdown kam ihrer Tochter die Idee: Heute sind Carina Eickhoffs bunte Steine aus Balve nicht nur als „Sauerlandstones“ beliebt.

Kreativ durch Corona? Das klingt seltsam, aber es geht. Die Zeiten der Corona-Lockdowns brachten viele Menschen dazu sich kreativ zu betätigen. Dazu gehörte auch die Balverin Carina Eickhoff, die jetzt mit ihren bunten Steinen Anfragen aus ganz Deutschland erhält. Ihre Steine gelten als Perlen unter den „Sauerlandstones“, weiß sie: „Angefangen hat alles im Mai 2020. Meine damals zwölfjährige Tochter Mia brachte mich auf die Idee mit den Sauerlandstones. Ich fand die Idee hinter dieser Gruppe ganz toll.“

Vertrieb über Neuenrader Künstlervereinigung „Handmade with Love“

Man komme an die frische Luft und könne sich zugleich kreativ betätigen. „Dabei hatte ich vorher mit Malen und Kunst noch nichts zu tun.“ Dass sich ihre Steinkunst von der breiten Masse an bemalten Steinen abhebt, sieht man am Erfolg von Carina Eickhoff. „In der Facebook-Gruppe bin ich relativ bekannt. Ich bekomme sogar schon Anfragen aus der ganzen Republik, ob ich Auftragsarbeiten annehmen würde. Da ich selber kein Gewerbe besitze, werden meine Steine ausschließlich über die Künstlervereinigung ,Die Werkstatt - Handmade with Love’ in Neuenrade vertrieben. Hier bieten neben mir zehn weitere Künstler ihre Unikate an. Neben meinen Steinen gibt es dort auch schöne Holzarbeiten oder Waren aus Stoffen zu erwerben.“

Steine aus Hönne und Lenne lassen sich besonders gut bemalen

Bunte Weihnachts-Motive, aber auch Steine zum Abschied mit Aufschriften wie „Ich hätt noch gerne Tschüss gesagt“: Vielfältig ist inzwischen das Angebot von Carina Eickhoff. Foto: Sven Paul / Westfalenpost

Die „Sauerland-Stones“ sollen auf Reisen gehen Die Idee kommt eigentlich aus den USA und England. Das Prinzip ist ganz simpel: Steine werden bemalt und irgendwo in der Umgebung ausgesetzt. Andere finden diese, freuen sich und legen sie an anderer Stelle später wieder aus. Es gibt nur drei Regeln: Bitte nichts auf die Steine kleben, das könnte Tieren und der Umwelt schaden. Keine Steine auf Autos legen. Das ist gefährlich und kann teuer werden! Keine Steine in Lebensmittel- oder Kühlregale legen. Auf der Rückseite der Steine sollte der Hinweis #Sauerlandstone stehen und das Facebook-Symbol, das weiße „f“ auf blauem Grund. Jeder Finder sollte seinen Fundstein fotografieren und in der Facebook-Gruppe Sauerlandstones hochladen. Eine Ortsnennung dabei ist hilfreich. So kann man erkennen, welche Reise der Stein zurückgelegt hat. Danach kann der Stein mitgenommen und an anderer Stelle platziert werden.

Ihr selbst gehe dabei nicht um Gewinne, sagt sie: „Wir alle machen es auf Hobbybasis. Es ist eine reine Liebhaberei.“ Ihre Steine, erläutert Eickhoff, sammele sie fast alle selbst. „Am liebsten sind mir die Steine aus der Lenne. Die sind von ihrer Struktur einfach am besten. Aber auch Steine aus der Hönne benutze ich zum Malen. Es kommt halt auf die Oberfläche der Steine an. Je glatter die sind, desto besser ist es. Zum Malen eignen sich besonders gut Acrylstifte oder Acrylfarben, die mit dem Pinsel aufgetragen werden.“ Nach dem Trocknen kommt Klarlack darüber, sodass die Kunstwerke jeder Witterung standhalten. „Ich hatte auch schon mal Sandsteine aus der Ostsee von Bekannten. Die waren zu porös zum Bemalen, da zieht die Farbe zu schnell in den Stein ein.“

Engel-Motive: Auch Troststeine für Gräber mit großer Nachfrage

Große Nachfrage gibt es bei der Künstlerin bei sogenannten Troststeinen. „Viele fragen mich, ob ich ihren verstorbenen Liebsten nicht einen schönen Stein für ihr Grab malen kann. Dafür kaufe ich dann eigens ein paar besondere und wertvollere Steine, auf denen ich schöne Motive wie Engel male – oder etwas mit Bezug zum Verstorbenen.“

Ausstellung mit Tipps zum Bemalen läuft gerade in der Balver Stadtbücherei

Wer sich in Balve einmal die kunstvollen Steine von Carina Eickhoff anschauen mag, hat jetzt noch die Chance dazu: Noch für zwei Wochen gibt es in der Balver Bücherei die Möglichkeit, sich selber einmal ein Bild von der Arbeit der Künstlerin zu machen. „Ich gebe auch gern Tipps zum Bemalen.

Wer Interesse daran hat, kann sich per E-Mail unter carina.eickhoff@t-online.de melden.

